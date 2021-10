Anuncian la fecha de estreno de la serie secuela de "Sex and the City"

HBO Max anunció que la nueva serie "And Just Like That..." llegará a la pantalla en diciembre. Así lo confirmó como parte del evento del lanzamiento virtual de la plataforma en Europa.

"¿Pueden creer que faltan 57 días para diciembre? ¿Pueden creer que And Just Like That... llega en diciembre? Una nueva aventura para Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), y la ciudad. Nos vemos en diciembre", anunció la plataforma desde su canal oficial.

Se trata de un nuevo capítulo de la serie "Sex and the city", que reunirá a “Carrie” (Sarah Jessica Parker), “Miranda” (Cynthia Nixon) y “Charlotte” (Kristin Davis) luego de casi 20 años. Las amigas que conquistaron la televisión en los 90 con sus historias de moda, amor, trabajo y amistad en plena ciudad de Nueva York, mostrarán la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 50.

La serie se está filmando actualmente en Nueva York e incluye a los miembros del elenco previamente anunciados: Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler. Sin embargo, Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones -la cuarta amiga-, brillará por su ausencia, debido a que rompió su relación con la serie y no será parte de esta nueva entrega.

Los productores ejecutivos son Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi y Michael Patrick King. Recordemos que la serie original fue creada por Darren Star y está basada en el libro "Sex and the City" de Candace Bushnell.

La plataforma de streaming mostró un breve video en el que la protagonista se presenta al público como Sarah Jessica Parker y anuncia que el rodaje ya ha finalizado. Mientras recorre el set de filmación, nos lleva a Manhattan y vemos unas pocas imágenes de la grabación.