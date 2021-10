Las sociedades de bolsa locales proponen que se las habilite a operar criptomonedas

La adopción de los argentinos de las criptomonedas como forma de ahorro inició el debate entre las sociedades de bolsa locales (Alycs), que piden cambios en la normativa vigente para poder ofrecer servicios de compra y venta de estos activos y no quedar afuera de un mercado en pleno crecimiento.Se calcula que cerca de 2 millones de argentinos invirtieron dinero en criptomonedas en los últimos meses, ya sea en las denominadas "stablecoins" -que siguen la cotización de otro activo, en general el dólar- o en aquellas cuyo valor se rige por la oferta y demanda como Bitcoin y Ethereum, fundamentalmente.Como los agentes de liquidación y compensación (ALyC) o sociedades de bolsa, sólo pueden desarrollar actividades económicas circunscriptas al ámbito de control y fiscalización de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la operación de compra y venta de criptomonedas está fuera de su alcance.En un mercado de capitales local con poco menos de 400.000 cuentas comitentes con saldo al cierre del segundo trimestre de 2021 -según datos de la Caja de Valores-, las sociedades de bolsa piden una revisión de la norma y que se las habilite a participar de este mercado, de manera de poder ampliar su oferta de productos.Pablo Juanes Roig, CEO de Banza, aseguró que si bien hoy es posible invertir en fondos comunes de inversión o cedears con "menos de 2 pesos", la demanda de los más de 50.000 usuarios de su plataforma para sumar oferta de criptomonedas ocurre "todos los días"."Creo que tenemos que sentarnos entre todos para ver qué hacemos con las regulaciones. En el corto y mediano plazo creo que se dará un debate de eso y ver qué trae el mundo cripto", dijo Juanes Roig al participar de un panel en el marco del encuentro Nuevo Dinero 2021, que se desarrolló a mediados de la semana pasada.El boom de inversiones cripto en los últimos meses pareciera ser la otra cara de lo que ocurrió en el mercado de capitales de la Argentina donde, después de alcanzar las 536.773 cuentas con saldo al cierre de 2020, en la actualidad -al cierre del primer semestre- quedan sólo 395.700 cuentas, con una caída del 26%."Es muy baja la penetración del mercado de capitales en la argentina. Muchas veces la gente abre una cuenta pero no sabe lo que es", analizó Leandro Trigo, CEO de Grupo SBS, que remarcó la necesidad de "trabajar fuerte sobre la educación financiera y sobre un esquema de ahorro doméstico a largo plazo más estructurado" ya que hoy el mercado está limitado a "necesidades transaccionales".Para Christel Sasse, CEO de IOL invertironline, si bien ser un Alyc impone limitaciones en términos legales, eso no debería inhabilitar a las empresas del sector a poder realizar operaciones con criptomonedas, como un activo más."Estamos viendo qué es lo que necesita el cliente, incluso saliendo del mundo bursátil. Hoy esos límites se desdibujaron y se están expandiendo mucho más a criptomonedas y a nuevas forma de hacer negocios", apuntó Sasse.Actualmente en Estados Unidos hay plataformas de inversión bursátil que, avalados por la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), también ofrecen la posibilidad de adquirir criptomonedas, con Robinhood como caso más conocido, una plataforma pensada para inversores minoristas que creció muy fuertemente en los últimos años de la mano de no cobrar comisiones."El caso de Robinhood muestra que se pueden ofrecer criptomonedas e inversiones tradicionales. Creo que va a terminar pasando, aunque el ritmo de la instrumentación lo iremos viendo. Me parece que es hacia donde va el mercado y me parece buenísimo", añadió Paula Premrou, CEO de Portfolio Personal Inversiones."Las regulaciones cambian constantemente y hay que mantener la calma y seguir adelante porque lo que el inversor necesita son soluciones para sus pesos, para los de corto y largo plazo, y tener el producto que necesita para cada momento de su vida", añadió Premrou.En ese sentido, para Trigo "el mercado cripto y el mercado de capitales tradicional no son sustitutos sino complementarios", aunque por tratarse de un mercado no regulado sigue siendo "un dilema a nivel mundial".A mediados de mayo el Banco Central y la CNV emitieron un comunicado conjunto donde alertaron a los inversores de criptomonedas sobre el peligro de operar con esta clase de activos ya que, afirmaron, no cuentan con las garantías previstas por la normativa para los servicios bancarios o de inversión. Aún así, no descartaron la posibilidad de incorporar la tecnología subyacente (blockchain) en el mercado de capitales local.Según Miguel Ángel Pesce, presidente del Banco Central, es posible pensar en criptos que tengan como subyacente un activo cuya valuación haga predecibles su rentabilidad. "Vemos el desarrollo de criptoactivos ligados a la soja, por ejemplo, como un sistema muy interesante para personas que hasta el día de hoy resguardan su capital en silobolsas o la acumulación de granos", dijo Pesce al exponer también en el encuentro Nuevo Dinero 2021.No obstante, el titular del BCRA advirtió que que "debemos ser cuidadosos con la CNV para que no haya tropiezos que generen una dificultad en el sistema. Hay que trabajar juntos para que ese sistema tenga un desarrollo positivo". (Télam)