Guzmán y Pesce se reunieron con el staff técnico del FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, mantuvieron ayer reuniones con el staff del FMI en Washington, para intentar avanzar en un nuevo programa que permita refinanciar la deuda con el organismo multilateral. Durante el encuentro se trabajaron aspectos técnicos para avanzar en un acuerdo que posibilite resolver "el problema de la deuda que contrajo la administración de Juntos por el Cambio en 2018 con el organismo de crédito", indicó el Palacio de Hacienda.

Guzmán y Pesce, junto a sus respectivos equipos técnicos, tuvieron una reunión de trabajo con el staff del FMI liderado por Julie Kozack y Luis Cubeddu. Durante el encuentro, que se realizó en la embajada argentina, los funcionarios abordaron aspectos técnicos de las negociaciones sobre un nuevo programa que reemplace al fallido stand by, informó Economía.

En la reunión participaron, además, el director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, el vicepresidente segundo del BCRA, Jorge Carrera, y el subgerente general de Investigaciones Económicas de esa entidad, Germán Feldman.

Este martes, Guzmán tiene previsto reunirse con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, quien atraviesa una delicada situación, tras ser señalada por favorecer a China en un ranking, cuando ocupaba un alto cargo en el Banco Mundial.

Guzmán y Pesce arrancaron una visita de varios días al FMI, justo cuando el organismo profundiza el debate sobre el futuro de Georgieva. El directorio ejecutivo del FMI decidió el viernes profundizar la investigación sobre su titular, lo cual puso en alerta a la administración norteamericana de Joe Biden.

El ministro de Economía se quedará en la capital estadounidense hasta el jueves. El viernes, Guzmán prevé trasladarse a Nueva York para reunirse con inversionistas, antes de volver a Buenos Aires.

Los problemas de Georgieva son una mala noticia para la Argentina, ya que Guzmán mantiene estrechos lazos con la hasta ahora mandamás del FMI, que apoya el intento de renegociación de deuda de la Argentina.



VIAJA MANZUR

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, tiene previsto viajar hoy a los Estados Unidos para reunirse con inversores de ese país.

El funcionario realizará así su primera misión oficial al exterior y en Washington se encontrará con el ministro de Economía, Martín Guzmán, que encabeza la delegación que negocia un acuerdo con el FMI.

En tanto, la presencia de Manzur en Washington serviría también para comenzar a esbozar una visita oficial del presidente Alberto Fernández a los Estados Unidos, según trascendió. El titular del Palacio de Hacienda fue el que invitó a Manzur a participar de un encuentro con inversores que poseen bonos de la deuda argentina, que tendrá lugar el viernes próximo en Nueva York. El jefe de Gabinete regresaría el mismo viernes a la Argentina. Ese mismo día se realizarán reuniones entre funcionarios de Economía y directivos del FMI, entre ellos la titular de ese organismo, Kristalina Georgieva.

El objetivo es lograr un acuerdo que permita refinanciar el préstamo stand by que el Fondo Monetario otorgó ala Argentina en 2018. Las reuniones de los funcionarios argentinos se realizarán en el marco de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial, en la capital de Estados Unidos.

Por otra parte, el directorio del Fondo Monetario rechazó en las últimas horas una solicitud de la Argentina para discutir una reducción en las comisiones que el país paga por su préstamo.

La Argentina es el mayor deudor del FMI y propuso que los países estén exentos de pagar los recargos, a raíz de la crisis que se generó por la pandemia.



ARGENTINA, UNO DE LOS

PRINCIPALES DEUDORES

La Argentina es uno de los diez principales países deudores del mundo emergente, según un ranking difundido por el Banco Mundial. Ocupa ese lugar pese a no haber tomado deuda en los mercados internacionales desde 2019. El análisis del Banco Mundial detalló la lista de países con el mayor stock de deuda externa a fines de 2020.

Además de la Argentina, figuran Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica, Tailandia y Turquía. El informe fue presentado en el marco de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial.

La acumulación de deuda se mantuvo más baja para países de América Latina y el Caribe, pero promedió 8,4% para Argentina, Brasil y México, indicó.

El informe señala que en el caso argentino la entrada de inversión extranjera directa (IED) siguió en la trayectoria a la baja iniciada en 2018.

Ese indicador clave cayó 42% en 2020, a apenas USD 3.800 millones, de acuerdo con los datos del organismo. El informe consignó que "el desafiante entorno económico y el cierre prolongado de la industria tuvo un impacto adverso en la IED, con nueva inversión cayendo 45%, mientras que las ganancias reinvertidas bajaron 22%".

Consignó la salida de la Argentina de varias empresas internacionales como Walmart, Schlumberger y Danone France, que vendieron sus activos a los inversores nacionales.

El informe indicó que las economías de todo el mundo se enfrentan a un "desafío de enormes proporciones debido a los niveles de deuda elevados y en rápido aumento". (NA)