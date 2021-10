Las obras en avenida Italia generan cada vez más rechazo de los vecinos

La refuncionalización de avenida Italia, entre Gabriel Maggi y Brasil, generó polémica entre los vecinos de barrio Italia que resisten la "ampliación de las ochavas" en la mano oeste. El proyecto impulsado por el Municipio tiene como objetivo mejorar la iluminación, la movilidad, la accesibilidad y la seguridad peatonal, todo a partir de una inversión de casi 5 millones de pesos por parte del estado local, según explicó el secretario de Desarrollo Urbano, Diego Martino. En una primera etapa, se llevó a cabo un "ensanchamiento de las veredas" a la altura de las esquinas de cada calle, la construcción de rampas y colocación de cordones con hormigón armado. De todos modos, con el correr de los días se ha generado una polémica con respecto a esta obra, donde frentistas y otros usuarios de la avenida aún no entienden de qué se trata y se resisten al cambio.

Incluso frentistas de avenida Italia explicaron a este Diario que en las últimas semanas se sucedieron numerosos accidentes de tránsito con estas extensiones de las veredas en cada esquina como protagonistas y responsables. "Si mirás el mini cordón de estas obras, que está pintado de amarillo, está todo manchado del color negro de los neumáticos porque un montón de vehículos se los han chocado. Incluso hubo un ruido inmenso un día cuando un auto reventó un neumático contra esa vereda ensanchada", dijo una vecina que estaba sentada sobre un sillón de la vereda. "No entendemos que se quiere hacer, todos los que conocemos no están de acuerdo. Incluso este fin de semana largo hubo inspectores de tránsito tratando de ordenar un poco el tránsito", agregó.

Con respecto a esta situación, Martino sostuvo en diálogo con FM El Espectador, que "se está realizando un ensanche de las veredas a la altura de las ochavas de las esquinas entre Av. Italia y Gabriel Maggi para ordenar el estacionamiento, básicamente. La idea, en Avenida Italia, era renovar el sector. La propuesta original fue generar una sola mano. En su momento hubo gente que estaba en desacuerdo y querían mantener las dos manos. Y en función de algunas reuniones que se realizaron en el Salón Verde del municipio, bastante ligadas al sector comercial, se trató de generar una transición entre una sola mano y un proceso en el cuál se mantenía, por un tiempo, la doble mano, pero de manera ordenada, ya que había un caos con el tránsito, el desorden y demás, en el cuál pasaba a veces que mucha gente se manejaba casi en zigzag, porque se estacionaba de un lado y del otro. De esta manera, se buscó ordenar el tránsito, y a la vez, se la preparaba para el día de mañana transformarse en una sola mano, mejorando la iluminación, las veredas, etc. A partir de eso, hoy se está trabajando en ese sector".

El funcionario señaló que "mucha gente, sobre todo los frentistas que no tienen un comercio, que viven sobre la avenida o en cercanías, están planteando que se genere sí o sí una sola mano, entonces, cuando la obra esté finalizada, lo que se va a plantear es generar una prueba para hacerla una sola mano, probar y tratar de lograr un consenso entre las dos posiciones".



UNA SOLA MANO

Posteriormente, Martino resaltó que "a partir del ensanche de las veredas en cada esquina se diferencia bien el espacio destinado a estacionamiento y el que está establecido para circular, lo que además facilita la tarea de los peatones para cruzar la calle, quedando el espacio neto de circulación". "El avance de las ochavas, que por otro lado acorta el cruce del peatón, lo que vino a ocupar es el ancho del auto estacionado. El sector de circulación ni se achica ni se agranda", agrego.

Asimismo, el secretario de Desarrollo Urbano expresó que "el barrio Italia es un sector muy particular, en el cuál se ve afectado el tránsito por una especie de límite o de barreras que lo complican, el planteo original de la gente de tránsito siempre fue el de una sola mano y de alguna manera, descentralizar el tránsito, y con el ida y vuelta no se está quitando el tránsito, sino se está manteniendo la misma problemática, lo que venía pasando". "Con esta obra se trata de ordenarlo un poco más, estacionando de un sólo lado, con lo cuál, con una sola mano se descentralizaría bastante el tránsito y se lo dividiría. Por eso, en su momento también se pavimentó J. V. González, para que tránsito se concentre entre esas dos arterias. Es totalmente entendible la preocupación del comerciante y el temor de que estos cambios los pueda afectar desde lo comercial. Todo cambio, y más cuando es estructural, genera controversias, diferentes posiciones, y todas son entendibles. Por eso queremos generar un equilibrio, pruebas, ya que el ámbito y la iluminación del sector también fue cambiando", afirmó Martino.

Al respecto, una vecina planteó su malestar porque "desde que hicieron estas 'cosas' en avenida Italia el tránsito se hizo más inseguro que antes, por lo que hay familias que mandan a sus chicos por Joaquín V. González, pero esa calle es más insegura, y ya se han producido varios robos a adolescentes".



SENTIDOS

En el caso de que se adopte un sentido único a la Avenida Italia, Martino destacó que "el proyecto original de la gente de tránsito era de sur a norte Avenida Italia y de norte a sur Joaquín V. González. La obra gruesa está más o menos terminada, y lo que falta es algo de demarcación, que en un par de semanas estarían concluidas, y un semáforo sobre Italia y Ferré que va a demorar un poco en llegar, entre un mes y medio y 2 meses aproximadamente". Ya sobre el final de la charla, Martino también comentó que se están llevando a cabo reuniones con los vecinos del sector para tratar de explicarles estos detalles y para aquellos que necesitan más información.



OBJETIVOS DE LA OBRA

Sobre finales de mayo de este año, el municipio llamó a licitación para empezar con los trabajos de refuncionalización de Av. Italia, entre Gabriel Maggi y Brasil. Con respecto a los objetivos de la obra, se planteó que el ensanchamiento de veredas propuesto se ejecutará sobre las aceras del lado oeste de Av. Italia, en el tramo de calles Brasil y Gabriel Maggi. Esto consiste en avanzar sobre la calzada de avenida Italia 2,80m, con el fin de reducir los tiempos de cruce peatonal, favoreciendo las visuales, y organizando a su vez el estacionamiento para vehículos motorizados (motos y autos), hoy sin un orden fijado.

Con el ensanchamiento, se logra sumar superficie de acera, y regularizar situaciones actuales conflictivas, sin accesibilidad ni tránsito seguro. Se materializaron rampas y veredas mínimas para completar un recorrido peatonal seguro. En tal superficie ganada, se incluirán bicicleteros, continuando con el fomento del uso de una movilidad sustentable. El ancho final de calzada permitirá el doble sentido de circulación, evadiendo las irregularidades que hoy se presentan como los estacionamientos temporales en el cordón vedado del lado Este (Ordenanza 5282).