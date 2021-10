Analizan proyecto para la reubicación de la Jefatura de la URV

El Concejo Municipal inicia este martes la actividad legislativa, luego de un feriado largo, con el análisis de un proyecto de Resolución presentado por el bloque de concejales del Frente Juntos, referido a un pedido ante el gobierno provincial, para que evalúe la posibilidad de reubicar las dependencias de la Jefatura de la URV de Policías.

Los concejales, señalan en sus argumentos, que el pasado mes de diciembre se presentó el proyecto del “Área Central de Rafaela”, que consiste en la refuncionalización de la Plaza 25 de Mayo y su entorno. Dentro de este entorno, se encuentra el edificio donde funciona la Jefatura de la URV de la Policía de Santa Fe, un edificio histórico y de suma relevancia en la arquitectura de la ciudad.

“Consideramos que el mencionado proyecto de refuncionalización incluye propuestas urbanísticas que pueden afectar operativamente el funcionamiento de la comisaría, afectando el servicio de seguridad que nos brinda a todos los ciudadanos rafaelinos; que por ejemplo se planifica que el Bv. Santa Fe sea una "Zona 30", es decir que el tránsito vehicular no podrá superar los 30 kilómetros por hora, dando prioridad al peatón, disminuyendo los riesgos de accidentes y bajando el impacto ambiental de la circulación en esa zona”, detallan los ediles oficialistas.

Fundamentan asimismo, que teniendo en cuenta el nivel de tránsito que tiene la zona, consideran pertinente la reubicación de esta entidad, a un lugar que pueda tener más comodidad y agilidad para poder atender las necesidades que se presenten. Por otra parte, también es pertinente considerando la nueva configuración de la seguridad en la ciudad, donde desde el Comando Unificado existe una centralización de la videovigilancia, coordinación de llamados, patrullaje en cuadrícula y atención de las denuncias en Fiscalía y los Centros Territoriales de Denuncia, pensar en una nueva estructura de la policía más dinámica y adaptada a las necesidades de hoy.

Por todo lo expuesto, los concejales del Frente Juntos, solicitan a través de un proyecto de Resolución, que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la dependencia que corresponda, analice la factibilidad de reubicar las dependencias de la Jefatura de la URV de la Policía de Santa Fe y destinar el edificio para otro uso de fin público.

Jorge Muriel dijo sobre este tema: “Este jueves lo vamos a votar y los fundamentos por los cuáles consideramos que es necesaria la reubicación de este edificio, porque quedó en el medio de la ciudad y a partir de la refuncionalización de Bv. Santa Fe, se va a complicar la operatividad; entendemos que hoy Rafaela con el crecimiento y como se extendió, tiene que tener una Central de Policía en un sector en donde tenga acceso rápido a las vías de comunicación más importantes, que le puedan dar mayor practicidad a la logística”.

Sobre el uso del actual edificio, dijo que “la provincia seguramente tendrá que decidir para que lo va a utilizar, pero no podemos tener ese edificio a donde está actualmente, incluso con el alojamiento de presos, donde hemos escuchado en el último tiempo que está siempre colapsado, en un lugar que vuelvo a repetir, a pocas cuadras de la plaza central. Es un edificio emblemático, pero que hoy no cumple las funciones que tiene que cumplir una Central de Policías, donde tiene que alojar todos los vehículos y hoy los vemos a todos estacionados afuera… hay que refuncionalizar esto rápidamente”, advirtió el concejal del PJ.