Comienzan mañana las reformas en el Área Central de Rafaela

El municipio local informó que este miércoles 13 comenzarán los trabajos de reforma del Área Central de Rafaela. La primera etapa de esta obra comprenderá la remodelación de los canteros centrales de bulevar Santa Fe.

En primer lugar, se desarrollarán los trabajos en el cantero ubicado entre las calles 9 de Julio-Lavalle y Alvear-Saavedra. Se ejecutará mediante fondos provenientes del programa nacional Argentina Hace 2. Las tareas demandarán 45 días hábiles, siempre y cuando las condiciones climáticas acompañen, y estará a cargo de la Horizonte SRL.

En esta etapa inicial, el estacionamiento estará restringido sobre bulevar Santa Fe, en el tramo donde se estén realizando las obras, dado que se hará un cerco perimetral de protección para garantizar la seguridad de los que trabajan y de quienes circulan por el sector. Por consiguiente, el espacio que actualmente está destinado a estacionamiento de vehículos, se convertirá en el segundo carril de circulación, contemplando al mismo tiempo, el desarrollo habitual del tránsito.

La obra cuenta con un diseño basado en líneas modernas y está pensada desde la sustentabilidad, quedando para una segunda etapa la construcción de la ciclovía, presentada en el proyecto original de la reforma del Área Central.

Técnicamente, dicha reforma contemplará la demolición del piso existente para la realización de nuevos solados, aumentando de este modo, el espacio verde absorbente. Esto contribuirá con el cuidado del ambiente.

Recordemos que a través del programa Argentina Hace 2, la semana pasada, comenzó la reparación de veredas en barrio 9 de Julio. Posteriormente, se pintarán columnas del alumbrado público existentes.

Por su parte, el intendente Luis Castellano destacó que "toda la enorme inversión en obra pública que se viene haciendo en los últimos años, ha sido llevada fundamentalmente a los barrios de la ciudad. Es por ello que consideramos que era momento de empezar a intervenir en un lugar que sea de todos, porque justamente este proyecto tiene que ver con pensar una ciudad para los próximos 50 años, vinculada con el área metropolitana”.



EL PROYECTO COMPLETO

El proyecto completo del Área Central de Rafaela busca disminuir el tránsito vehicular en las calles internas de la Plaza 25 de Mayo, que también contará con una ciclovía elevada. Se harán desagües para evitar las inundaciones del sector, además de las mencionadas reformas en canteros, que se irán haciendo de a uno por vez. El plan de trabajo no abarca solo la plaza 25 de Mayo y bulevar Santa Fe, sino que también se incluyen calles al oeste del eje marcado por los bulevares Lehmann e Yrigoyen, y también Avenida Mitre y la zona de las estaciones de ferrocarriles. Originalmente, como diagnóstico, se planteó que había contaminación visual, predominancia de los autos, un mobiliario urbano no funcional, veredas deterioradas y arbolado escaso. Por tal motivo, se propusieron las modificaciones que ya comenzaron a ejecutarse. Uno de los principales cambios será la creación de una “Zona 30″; es decir, un radio donde la velocidad máxima permitida no supere los 30 km/h. De esta forma, se otorga prioridad a la circulación peatonal y de bicicletas.