“Esto no lo resolvió el hospital ni la vacunación, sino la comunidad”

La realidad sanitaria de nuestra ciudad y la región es significativamente diferente a la que se observaba hace algunas cuantas semanas atrás. Sin embargo, y más allá de que esta nueva realidad genera un alivio al sector sanitario, los desafíos de gestionar una nueva estructura hospitalaria también son muy grandes y exigen una gran responsabilidad.

Al respecto, el Dr. Diego Lanzotti, director del hospital Dr. Jaime Ferré, manifestó: “La verdad es que estamos mucho más aliviado desde el punto de vista del Covid, donde vemos como los testeos son negativos de manera constante y con otro dato significativo y es que hace varios días que no tenemos rafaelinos internados, donde hemos podido dar las últimas altas epidemiológicas a pacientes positivos. En estos momentos, tenemos una terapia intensiva y una sala general, con patologías generales y ya sin Covid”.

Acerca de este nuevo escenario sanitario y a la readecuación del hospital, el Dr. Lanzotti explicó que “lo que hoy notamos es un aumento marcado, casi del 100% en la consulta externa, evidentemente relacionado a todo lo post Covid-19 y a todo lo de las patologías habituales que no han sido atendidas por varios motivos durante la pandemia; primero hubo una falta de acercamiento de la gente por miedo, por el temor teniendo en cuenta que el hospital era un hospital Covid, lo que impidió que la gente se acercara y también el sistema estaba con todo su esfuerzo puesto en el Covid y se retrasó la atención como dije de algunas patologías; esto genera hoy por hoy el aumento de la demanda”.

“La idea es que con las estructuras existentes que hemos desarrollado por el Covid, las utilicemos para mejorar la atención de los pacientes habituales, donde entre otras cosas en estos días, planteamos la presencia de una cardióloga infantil para poder aumentar al 100% la atención de cardiopatías congénitas; la parte inicial, que es la que nos toca, el 100% de aumento de la cantidad de mamografías y así estamos con cada servicio, viendo cómo podemos atender una demanda en crecimiento”, subrayó el profesional.



AUMENTO LA

ACCIDENTOLOGIA

El Dr. Lanzotti contó además que “hemos vuelto a nuestros números tradicionales de accidentes y eso es un claro llamado de atención”, enfatizó”, donde remarcó que “tenemos que prestar atención en esto como sociedad, porque nuestra terapia intensiva pequeña de 5 camas antes de la pandemia y qué tanto creció, hoy cuando uno quiere volver a normalizar el hospital se da cuenta que no puede bajar de 15 camas de terapia intensiva, a pesar de no tener Covid, y uno se pregunta qué está pasando, porque la demanda sanitaria no creció de esta forma en este tiempo, y con un predominio marcado de pacientes accidentados; a tener en cuenta, a seguir con los cuidados del Covid y todo lo que aprendimos”.



LA COMUNIDAD POSIBILITO

ESTE MOMENTO

“Esto no lo resolvió el hospital, no lo resolvió la vacunación, esto lo resolvió la comunidad, ya que todos en la comunidad rafaelina y en la región, contribuimos a pasar a esta etapa sin casos. También se contribuyó con equipamiento del sector público y privado, hubo un gran esfuerzo de todos los sectores de la sociedad y esto hizo que estuviéramos donde estamos”, destacó Lanzotti. Sobre el recurso humano en esta otra etapa, el director indicó que “estamos en un momento ideal, donde conservamos todavía por un acuerdo entre hospital, Municipalidad y provincia, casi todos los recursos utilizados para Covid, y lo que estamos haciendo hoy son tres actividades fundamentales: atender lo retrasado; darle descanso al personal que tuvo más desgaste; y capacitar en áreas que no estábamos capacitados. Hoy asistimos a kinesiología, a nutricionistas y enfermeros que concurren a hospitales de mayor complejidad para capacitarse en áreas que nosotros no teníamos desarrolladas, como es el caso de cardiología, terapia intensiva pediátrica y todas las áreas de kinesiología y atención de guardia. Creo que es un momento estratégico para dar un salto de calidad, donde a lo mejor dimos un salto de calidad en el Covid y ahora lo tenemos que hacer en todas las áreas”.