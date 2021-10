El desafío ante el período vacacional

El Dr. Diego Lanzotti, al ser consultado si genera preocupación este período que se avecina, con muchas más habilitaciones para viajar a distintos lugares, respondió: “Creo que la sociedad rafaelina nos ha dado una respuesta ejemplar en lo que se refiere a colocación de vacunas y aceptación de la vacunación Covid; también ha dado un ejemplo en lo que es testeos, cuando uno ve la lista de testeos que hacemos desde el hospital en las tres unidades que tenemos montadas para tal fin, y la mayoría de la gente no son sintomáticos y no son viajeros, con lo cual estamos ante una realidad donde comunidad y salud están comulgando en un objetivo común; me parece que esto nos da tranquilidad, porque sabemos que rafaelino que presente síntomas lo va a manifestar pronto y sabemos que el que viaja, -salvo alguna excepción-, va a seguir con los cuidados que ya conocemos”, concluyó.