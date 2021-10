Recrea ingeniosos inventos que se le ocurrieron a Quino

BUENOS AIRES, 12 (Télam). - Un reloj con un surtidor de combustible para cargar otros relojes con tiempo, una silla mecedora que incluye un televisor, un artefacto con cuatro escobillones para barrer más rápido y una Estatua de la Libertad que parece un Caballo de Troya, son algunos de los inventos ideados por Quino a lo largo de sus viñetas que ahora forman parte de “Máquinas de Quino”, una muestra que se acaba de inaugurar en Tecnópolis para homenajear al célebre dibujante a un año de su muerte.

Con aportes de Rep, Maitena, Tute y Liniers, la exposición traslada al plano tridimensional algunos de los objetos blanquinegros que el creador de Mafalda incluyó dentro de sus tradicionales páginas dominicales: distintos tipos de máquinas con formas elegantes y enojadas que se encargaron de parodiar y evidenciar otra cara del mundo, con la veta irónica y genial que caracterizaba a Joaquín Lavado.

En esas tiras, el humorista se encargaba de reflejar su visión sobre la actualidad sociopolítica y la marcha del mundo. Ahí está, por ejemplo, un televisor conectado a un chupete y una reproducción de la viñeta donde se ve a un adulto a punto de “enchufar” a un niño pequeño al aparato de TV, además de una barredora con cuatro escobas para barrer más rápido.

La muestra reúne una selección de diez piezas que fueron recreadas por otros grandes ilustradores que ayudaron a darle forma a este proyecto para que las ingeniosas “máquinas” de Quino vuelven a andar. Así, además de los mencionados, también colaboraron otros exponentes de la historieta como Gustavo Sala, Sole Otero, Femimutancia, Lucas Nine, Alejandra Lunik y Delius, quienes construyeron sus propios artefactos, a escala y semejanza de los ideados por el ilustrador fallecido el 30 de septiembre del año pasado.

Entre otras invenciones, la exposición incluye también la materialización de una Estatua de la Libertad que a la manera del mítico Caballo de Troya lleva al enemigo en su interior y una caja fuerte que cierra como el cajón de un almacenero.

"Quino es un artista superior, un ser humano extraordinario, fuera de serie, con una sensibilidad, una humanidad. Siempre con ese sentido del humor, con esa calidez y con su talento: la posibilidad que tienen los poetas y los caricaturistas, de mostrarnos el mundo con tres o cuatro palabras o con un dibujo. Quino, como argentino, miró a la sociedad, la contempló, la percibió y la tradujo con una síntesis, con una belleza tan conmovedora como algunos pocos lo han hecho", sostuvo el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, durante la inauguración formal de la muestra, que tuvo lugar ayer en Tecnópolis.

"Hace unos años nos propusieron hacer una muestra diferente, curiosa, porque no está Mafalda, que nos permitía adentrarnos en el mundo de Quino desde su imaginación y su minuciosidad. En su momento a él le pareció una linda idea, lo sorprendió y se preguntó: ¿Tendremos tantas máquinas? Me parece una muestra preciosa en un espacio que permite que se luzca. Para disfrutar, para ver lo lindo, lo bello del dibujo de Quino, y como siempre para interpelar porque es lo que hacía con su obra", indicó por su parte Julieta Colombo, sobrina del artista gráfico.

La muestra, organizada por el Ministerio de Cultura de la Nación, se podrá visitar viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 20.