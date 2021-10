Abusó de un alumno y quedó embarazada

Una profesora de 41 años fue detenida y luego liberada, acusada de abuso sexual a un menor de 15 años luego de una investigación de varios meses, a raíz de la difusión de videos íntimos en los que se la ve teniendo relaciones sexuales y que llegaron a manos de otros alumnos.El hecho tiene como protagonista a la docente Heiry Calvi, quien es maestra del Centro John I. Smith de la ciudad de Doral y le daba clases particulares a un exalumno, mientras asistía a la escuela secundaria J.C. Bermúdez Doral en Miami-Dade, Florida, en los Estados Unidos.De acuerdo a Diario Popular, Calvi fue detenida por la Policía de Doral luego de siete meses de investigación, y está acusada por los delitos de agresión/actividad sexual lasciva, transmisión electrónica/daño a menores, uso ilegal de un dispositivo de comunicación, ofensas contra los estudiantes por parte de figuras de autoridad, negligencia infantil sin grandes daños corporales, posesión de un arma de fuego en la propiedad escolar, contribuyendo a la delincuencia/dependencia de un niño y almacenamiento seguro/arma de fuego de un menor.Horas después, la docente recuperó su libertad y fue allí cuando la Policía dio a conocer un detalle: está cursando un embarazo avanzado (unos ocho meses), aunque no se precisó quién es el padre.Según Rey Valdés, vocero del Departamento de Policía de Doral, hubo una investigación luego de que un grupo de estudiantes reportaron un video que la víctima había compartido, donde aparecían él y Calvi teniendo sexo.Cuando la Policía revisó el teléfono del adolescente, encontraron fotos explícitas de ambos juntos y mensajes de WhatsApp donde ambos expresaban su amor mutuo.El estudiante de 15 años declaró a la Policía que él no es víctima y que no fue violado. Sin embargo, Valdés indicó que un menor no puede dar su consentimiento para tener relaciones sexuales con un adulto. "Nos dijo rotundamente que no fue violado. Pero quiero señalar que, según la ley de Florida, un menor no puede dar su consentimiento", indicó.