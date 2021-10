Rubiolo en el Inter-Academias

Desde este lunes 11 al miércoles 13 de octubre, Pedro Rubiolo, jugador de CRAR, formará parte de la primera fecha del Inter-Academias de la Unión Argentina de Rugby, el cual tendrá lugar en Casa Puma.Junto al rafaelino que este año ya estuvo en Jaguares XV, Pumitas y Argentina XV, fueron convocados otros cinco jugadores pertenecientes a la Unión Santafesina de Rugby. Ellos son: Mateo Núñez y Mateo Torrilla (Alma Juniors), Felipe Moretti (Cha Roga), Juan Cruz Strada y Santiago Gorla (Santa Fe RC).SIGUE SEGUNDOEl sábado se completó la tercera fecha del torneo de primera división del TRL y Jockey de Venado Tuerto recuperó la punta al golear a Logaritmo 40 a 15. Además, igualaron en 17 Los Caranchos y Universitario.Recordemos que el viernes CRAR le había ganado a Tilcara 32 a 7 y La Salle de visitante a Alma Juniors 19 a 16.Jockey (VT) 15 puntos; CRAR 14; Los Caranchos 7; Universitario (SF) 6; Tilcara y Logaritmo 5; La Salle 4 y Alma Juniors 2.Tilcara vs. Jockey; Logaritmo vs. Alma Juniors; La Salle vs. Los Caranchos y Universitario (SF) vs. CRAR.