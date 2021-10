Con 15 años, representará al país en los Panamericanos

La gimnasta Magdalena Gaido, representante de CREAR Club, tuvo una gran performance este fin de semana en el Campeonato Nacional Federativo de Nivel A realizado en Lucila del Mar, provincia de Buenos Aires. Representando a la provincia de Santa Fe consiguió las siguientes posiciones en la categoría juvenil: 8° puesto all around, 3° puesto por equipos, 2° puesto en Viga, 3° puesto en Paralelas, 5° puesto en Salto y 6° puesto en Suelo.En virtud de estos desempeños, y de las concentraciones previas realizadas tanto en el CENARD como esta semana en la localidad de la Costa Atlántica, fue confirmada como integrante del equipo argentino para los Juegos Panamericano Sub 23 (en el caso de la gimnasia es menor el rango de edad), previstos entre el 25 de noviembre y 5 de diciembre en la ciudad colombiana de Cali.Será una de las cuatro gimnastas de la representación nacional. La deportista de 15 años, entrenada por Víctor Ingaramo, es oriunda de Lehmann, desde muy chica entrena en CREAR, y recordemos que el mes pasado obtuvo el ingreso como gimnasta elite.EMILIA ACOSTAEn tanto, este domingo fue el turno de la gimnasta infantil Emilia Acosta, también con destacada labor, compitiendo en dos aparatos. Se ubicó quinta en Viga y sexta en Paralelas.