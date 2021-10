El U15 no pudo avanzar

Este domingo se desarrolló en el Club Regatas de Santa Fe la instancia eliminatoria Regional entre los seleccionados del local y de Rafaela por el torneo Provincial U15 masculino. El anfitrión ganó los dos encuentros por buen margen y se metió en la definición entre los cuatro mejores.En el primer partido del cruce, por la mañana, fue triunfo del equipo santafesino por 101 a 83. Corroto (26 puntos), Taborda (18) y Marconetti (15), fueron los principales anotadores del elenco de la ARB.Por la tarde la diferencia fue parecida, ganaron los locales por 83 a 67. Recordemos que el equipo de nuestra Asociación fue dirigido por Guillermo Chiaraviglio.En el Final Four jugarán Oeste vs. Santafesina y Noroeste vs. Venadense.PRIMEROS PARTIDOS DE LIBERTADEn la semana se conoció el fixture de la Liga Argentina, donde participará Libertad de Sunchales con la intención de regresar a la Liga Nacional.El viernes 15 de octubre desde la hora 21:00 debutará de local ante Echagüe de Paraná. En tanto, el domingo 17 volverá a ser local contra Colón de Santa Fe, por la 2da jornada de la Conferencia Norte.