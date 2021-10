Dura derrota en Pergamino

Una dolorosa derrota sufrió este domingo Unión de Sunchales en el marco de la 27ª fecha del Federal A, por 3 a 0, como visitante ante Douglas Haig de Pergamino.El elenco dirigido por Adrián Tosetto dejó puntos importantes en su aspiración de luchar por la clasificación a la segunda fase, y como si fuera poco, los rivales directos en ese objetivo lograron victorias fundamentales.En el estadio Miguel Morales dirigió Brian Ferreyra y así formaron los equipos:Tantoni, Chávez, Bonello, Fiol, Torres, López (Toscano), Seratto, Suárez (Stella), Cabalucci (Tassori), Bulgarelli (Grosso) y Dragi (Cubilla). DT: Gabriel Nasta.Torres, Allassia, Canavesio, Paiz, Medina, López, T. Federico, Villar, Sánchez (Stracqualursi), Baier (Ponce de León), Attis. DT: Adrián Tossetto.Goles: PT: 32 López –p- (D). ST: 43 Stella (D), 49 Grosso (D).EL PANORAMAAún restan tres fechas para finalizar la fase regular y la zona de clasificación todavía no esta definida. Entre Racing y Gimnasia y Tiro definirán el primer lugar y luego Central Norte y Chaco For Ever son los únicos clasificados.Estos fueron los restantes resultados del domingo: Juventud Unida (G) 1 (Curuchet –p-) – Sportivo Belgrano 0; Sportivo Las Parejas 3 (Acosta, Speck y Lavezzi) – Defensores de Belgrano 1 (Artola)Boca Unidos 1 (Morales) – DEPRO 2 (Robles x2).Racing 53 puntos; Gimnasia y Tiro 50; Central Norte 42; Chaco For Ever 40; Sp. Las Parejas y DEPRO 35; Juventud 34; Defensores de Villa Ramallo 32; Unión y Sarmiento 30; Boca Unidos 29; Gimnasia (CdU) 26; Douglas Haig y Sp. Belgrano 25; Crucero del Norte 20.