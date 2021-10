Pulsar Sports ya está en marcha

Se trata de un proyecto colaborativo fruto del trabajo en conjunto entre los ministerios de Cultura, Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia; Santa Fe Global; Secretaría de Turismo de Santa Fe; Comisión de Filmaciones de Santa Fe; y las Universidades Nacionales de Rosario (UNR), Rafaela (UNRAF) y del Litoral (UNL).

Pulsar Santa Fe - Exhibición y Mercado de Contenidos es un evento gratuito, en formatos virtual y presencial, con sede en Rosario, que se desarrollará hasta el 9 de noviembre e impulsará proyectos audiovisuales de largometrajes, cortometrajes, series, animación, videojuegos, nuevas narrativas y deportes electrónicos en su vínculo tanto con la tecnología como con los nuevos sistemas de producción y comercialización de la industria.

Prevé encuentros de mercado, reuniones con profesionales, ciclos de formación, conferencias, paneles de discusión, exhibición itinerante de producciones audiovisuales, jornadas lúdicas e interactivas y competencias de deportes electrónicos.

Da lugar a un universo de oportunidades para el desarrollo y el crecimiento de las industrias creativas produciendo sinergia entre quienes se dedican a la dirección, producción, realización, distribución, programación, gaming, desarrollo, y los/las usuarias; y quienes forman parte de instituciones gubernamentales, de formación, medios y empresas.

Parte de la programación del evento será transmitida por Youtube, el sitio web www.industriascreativas.gob.ar/pulsar; Instagram @sfcomisiondefilmaciones; Facebook y LinkedIn Comisión de Filmaciones.



Deportes electrónicos: Pulsar Esports

Hasta el 9 de noviembre se invita a personas de todas las edades a jugar los deportes electrónicos League of Legends / FIFA 21 / PES 21 / NBA 2K. / Rocket League / Clash Royale / Just Dance, y participar por importantes premios: celulares, tablets, Playstation 4 y remeras gamer.

Asimismo, se convoca a jugadores profesionales a participar de competencias eSports en las ciudades Santa Fe; Rosario; Rafaela; Reconquista y Venado Tuerto a las cuales asistirán jugadores de la escena competitiva e invitados especiales. Tendrán que inscribirse previamente en el link https://qualy.gg/landing/pulsar

Los asistentes a las competencias podrán disfrutar de experiencias de Realidad Virtual y experimentar partidas en vivo casteadas por los mejores relatores de la escena. Además, habrá un concurso de cosplay en las cinco ciudades, con la elección de finalistas por cada ciudad que competirán en las finales en Rosario; y se seleccionará al influencer Pulsar 2021.

Estas jornadas se ubicarán en plazas y/o espacios cubiertos de las localidades Venado Tuerto; Rufino; Firmat; Casilda; Las Rosas; Las Parejas; San Lorenzo; Cañada de Gómez; Gálvez; San Cristóbal; Ceres; San Jorge; Esperanza; Rafaela; Helvecia; Tostado; Vera; Reconquista; San Javier; San Justo; Rosario; Villa Constitución; Funes; Santa Fe y Recreo.

Precisamente, este jueves se desarrolló el encuentro previsto en Cañada de Gómez, donde unos 500 jóvenes gamers participaron y jugaron con los clásicos FIFA 21 / League of Legends / PES 21 / Rocket League / Clash Royale / Just Dance y NBA 2K.

Pulsar eSports contará con una transmisión en vivo por Twitch @pulsarsf, y podrá seguirse la programación por el Instagram @esportspulsar.



Exhibición de contenidos

Se desarrollará del 29 de octubre al 7 de noviembre de forma itinerante de viernes a domingo por toda la provincia y del miércoles 3 al domingo 7 de noviembre en Rosario.

Se prevé la conformación de un área de exhibición de contenidos audiovisuales que fueron producidos y realizados en la provincia. La misma estará configurada como un circuito de proyecciones abiertas y gratuitas en salas de cine, espacios públicos y centros culturales en 31 localidades de todo el territorio provincial.

Todas las películas que se exhibirán acuerdan un criterio de selección abierto e inclusivo, son producciones multipremiadas que narran vivencias, paisajes e historias características de la cultura santafesina.

Los días 29, 30 y 31 de octubre, así como el 5, 6 y 7 de noviembre se realizarán proyecciones de 10 películas de realizadores santafesinos en salas de las localidades de Villa Ocampo, San Jorge, Rafaela, San José del Rincón, San Jerónimo Norte, San Justo, Villa Eloísa, Máximo Paz, Álvarez, Piñero, Chabás, Venado Tuerto, Firmat, Rufino, Villa Cañás, Maggiolo, Gálvez, Vera, Reconquista, Florencia, Casilda, Las Toscas, Romang, Santa Fe, Huanqueros, Esgusquiza, Suardi, Esmeralda, Santo Tomé, Cayastá y Funes.

El 3 de noviembre en El Cairo Cine Público, como apertura de la sección exhibición cinematográfica en la ciudad de Rosario, se realizará el preestreno a nivel nacional de la multipremiada película Milagro de Otoño dirigida por Néstor Zapata. El 4; 5; 6 y 7 de noviembre se realizarán dos funciones diarias de las películas de realizadores santafesinos.

Por parte de las nuevas narrativas y videojuegos tendrán espacios de exhibición permanente en Casa de Gobierno Sede Rosario donde se podrá conocer y transitar experiencias vinculadas a distintos dispositivos tecnológicos: RV, RA, Impresión 3D.



Mercado de contenidos

Del 1 al 6 de noviembre, el área de mercado estará integrada por instancias de formación y desarrollo para proyectos que resultaron seleccionados de una convocatoria abierta.

En los casos de proyectos audiovisuales (sean de cine, series o animación) las personas o equipos de personas seleccionadas participarán de un programa de capacitación previo a la instancia de mercado, donde se les preparará para la presentación de sus proyectos en reuniones con profesionales de la industria y para su exposición final en una jornada de pitch con premios de incentivo y apoyo.

Para los casos de Videojuegos y Nuevas Narrativas, las personas cuyos proyectos resulten elegidos participarán de reuniones con profesionales de la industria; pudiendo quedar seleccionadas para los espacios de incubadora y desarrollo que acompañarán los proyectos durante 2022.

Pulsar contará también con una programación de charlas, talleres y after office abiertos al público general, las cuales se desarrollarán en las distintas sedes de la ciudad de Rosario.