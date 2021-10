Se completó la fecha en la B

En la tarde de ayer se completó la novena fecha del torneo Apertura de la Primera B, que ya tenía algunos adelantos jugados en la noche del viernes.Por la Norte, todo sigue dependiendo de Independiente San Cristóbal, y Vila no le pierde pisada. En la Sur, Atlético María Juana goleó y se mantiene en la cima y La Hidráulica, segundo, ayer igualó.Moreno 3 vs Roca 2, Independiente Ataliva 3 vs Sportivo Aureliense 3, San Isidro 1 vs Belgrano 3. AYER: Tiro Federal 1 vs Argentino Humberto 4; Bella Italia 1 vs Arg. Vila 3.Ind. San Cristóbal 20, puntos; Vila 17; Dep. Bella Italia 13; Roca 12; Moreno 12; Ataliva 11; Tiro Federal 9; Aureliense 9; Arg. Humberto 9; San Isidro 8; Belgrano 3.Argentino de Humberto vs Dep. Bella Italia, Arg. Vila vs Moreno de Lehmann, Sp Roca vs San Isidro, Belgrano San Antonio vs Independiente Ataliva, Sportivo Aureliense vs Independiente San Cristóbal. Libre: Tiro Federal de Moisés Ville.Dep. Susana 1 vs Zenón Pereyra 1, Sp. Libertad EC 2 vs San Martín 2.Sp. Santa Clara 1 vs Dep. Josefina 0, Atlético Esmeralda 0 vs Atlético María Juana 5, Defensores de Frontera 2 vs La Hidráulica 2.Atlético (MJ) 22, puntos; La Hidráulica 19; Sp. Santa Clara 20; Juventud Unida 13; Libertad (EC) 11; Atl. Esmeralda 9; Zenón Pereyra 8; Susana 8; Def. de Frontera 6; Dep. Josefina 5; San Martín 4.Zenón Pereyra vs Libertad EC, San Martín vs Def. de Frontera, La Hidráulica vs Atlético Esmeralda, Atlético María Juana vs Sp. Santa Clara, Deportivo Josefina vs Juventud Unida. Libre: Dep. Susana.