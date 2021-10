Cattalini: “Santa Fe podrá comprar apenas la mitad de los equipamientos en seguridad”

En la sesión del pasado jueves la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, la diputada socialista Lionella Cattalini, presentó un pedido de informes donde solicita al Poder Ejecutivo que explique qué pasó con el aporte de 3 mil millones de pesos que envió Nación a la provincia de Santa Fe para invertir en Seguridad hace un año, presupuesto que a pesar de la gravísima situación que atraviesa la ciudad de Rosario, aún continúa sin ejecutarse.“En septiembre del año pasado, el presidente Alberto Fernández le pidió públicamente al gobernador Omar Perotti que se ocupe de Rosario y de la seguridad, firmaron un convenio y le mandó 3 mil millones de pesos para que invierta en equipamiento, pero la verdad es que ese dinero estuvo inmovilizado prácticamente un año, en un expediente que no se movía”, sostuvo la legisladora, quien agregó: “Después nos enteramos que la licitación se cayó y ahora, luego de varios pedidos y de hacer público en los medios de comunicación esta demora, el gobierno lanzó una nueva licitación esta semana pero en esta oportunidad por 3.900 millones de pesos”.“Entendemos que ese dinero se devaluó producto de la inflación y que ahora sólo alcanzará para comprar la mitad de los equipos que se iban a adquirir el año pasado para mejorar la seguridad de los santafesinos”, lamentó Cattalini.La diputada explicó que mientras el dinero estaba sin ejecutar, las estadísticas de seguridad crecieron de manera preocupante. “Si comparamos el año pasado, con el primer semestre de éste, nos encontramos con cifras que asustan. El año pasado en la provincia se registraron 375 homicidios (213 en Rosario) y este año ya llevamos 357 (176 en Rosario)”, detalló.“Creemos que el gobernador tiene que explicar y dar cuenta de lo que hace con la plata de los santafesinos y santafesinas, no puede darse el lujo de sub ejecutar presupuestos. No entendemos si el dinero sigue engrosando los plazos fijos o bien se trata de una peligrosa y preocupante falta de gestión, lo que estamos seguros es que los vecinos de la ciudad de Rosario, y de toda la provincia, necesitan respuestas y políticas concretas que no se ven ”, concluyó Cattalini.