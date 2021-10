Colón visita a San Lorenzo

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La frágil situación deportiva e institucional de San Lorenzo vivirá este lunes un condimento extra cuando el público retorne a las tribunas del estadio "Nuevo Gasómetro" para el encuentro ante Colón de Santa Fe, por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional.

El encuentro en el Bajo Flores se iniciará a las 16:45, con el arbitraje de Andrés Merlos (asistido en las bandas por Julio Fernández y Juan Delfueyo) y televisación de Fox Sports Premium.

San Lorenzo está 17mo. en a tabla de posiciones con apenas 17 puntos, a seis de los últimos Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero, y tampoco dentro de la clasificación a las Copas internacionales de 2022 (está a cinco de Racing).

Colón, después de haber conseguido el título en la Copa LPF y asegurar su plaza en la Libertadores 2022, sufre la falta de regularidad y apenas ganó uno de los últimos ocho encuentros que disputó, para acumular 20 puntos.

El entrenador Eduardo Domínguez no contará con el defensor Gonzalo Piovi ni con el delantero Nicolás Leguizamón, ambos lesionados.



OTROS PARTIDOS



Este lunes, completando la fecha 15, también jugarán: 14.30hs Arsenal vs Godoy Cruz, 19hs Independiente vs Gimnasia LP, 21.15hs Talleres vs Atlético Tucumán.



Las posibles formaciones:



San Lorenzo: Sebastián Torrico; Andrés Herrera, Gino Peruzzi, Cristian Zapata, Francisco Flores, Nicolás Fernández Mercau; Néstor Ortigoza, Siro Rosané, Alexis Sabella; Nicolás Fernández y Franco Di Santo. DT: Paolo Montero.



Colón (Santa Fe): Leonardo Burián; Eric Meza o Facundo Mura, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado, Nahuel Gallardo; Federico Lértora, Rodrigo Aliendro; Cristian Bernardi, Facundo Farías y Cristian Ferreira o Mauro Formica. DT: Eduardo Domínguez.