Argentina supo sufrir y después goleó a Uruguay en el Monumental

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Si bien tuvo que saber sufrir de entrada, la Selección argentina alimentó anoche su gran momento futbolístico al golear como local a Uruguay por 3 a 0 y descontar distancia con el líder Brasil, mientras dio otro paso para acercarse a la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Por la postergada quinta fecha, Uruguay pudo haber modificado el destino si concretaba alguna de las opciones que tuvo en los primeros 30 minutos, pero Argentina dio muestras de su contundencia con dos tantos en cinco minutos.

Primero se adelantó casi de carambola cuando Lionel Messi buscó la diagonal de Nico González, que sin tocar la pelota, terminó desorientando al arquero Fernando Muslera que solo vio como entraba mansita al arco.

Y enseguida, con el envión de la gente en las tribunas del estadio "Monumental" y después de otra recuperación en zona alta, Lautaro Martínez le erró a la volea, pero Rodrigo De Paul estuvo más rápido que todos para capitalizar la pelota suelta y poner el 2-0 con un toque sutil.

La ventaja le dio muchísimo más aplomo a los dirigidos por Lionel Scaloni, que ampliaron su invicto a 24 partidos, siendo la Selección que ostenta la mayor marca sin perder vigente en todo el mundo.

Por eso no sorprendió que Lautaro Martínez anote el 3-0 definitivo, cuando todavía quedaban 30 minutos por jugar.

Argentina llegó a 22 puntos, seis menos que el líder Brasil (ayer empató con Colombia en Barranquilla), y el jueves cerrará esta triple ventana frente a Perú en el "Monumental", mientras espera por la resolución de la FIFA sobre el inconcluso encuentro ante la "Verdeamarelha".



Argentina 3 - Uruguay 0



Estadio: Monumental.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Guido, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.



Uruguay: Fernando Muslera; Nahitan Nández, Sebastián Coates, Diego Godín, Ronald Araujo; Federico Valverde, Matías Vecino, Nicolás De la Cruz, Matías Viña; Luis Suárez y Brian Rodríguez. DT: Oscar Washington Tabárez.



Goles en el primer tiempo: 38m Messi (A) y 43m De Paul (A).

Gol en el segundo tiempo: 17m Martínez (A).



Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Edinson Cavani y Darwin Núñez por Rodríguez y De la Cruz (U); 17m Joaquín Piquerez y Lucas Torreira por Viña y Nández (U); 18m Joaquín Correa y Angel Di María por Martínez y De Paul (A); 27m Giovanni González por Araújo (U); 29m Exequiel Palacios y Julián Álvarez por Paredes y Nico González (A); 35m Facundo Medina por Otamendi (A).



PRÓXIMA FECHA. Jueves 14/10: 17hs Bolivia vs Paraguay, 18hs Colombia vs Ecuador, 20.30hs Argentina vs Perú, 21hs Chile vs Venezuela, 21.30hs Brasil vs Uruguay.



LAS POSICIONES: Brasil 28, puntos; Argentina 22; Ecuador 16; Uruguay 16; Colombia 15; Paraguay 12; Perú 11; Chile 10; Bolivia 9; Venezuela 7.