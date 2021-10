Canapino tuvo un domingo ideal en Rosario

Agustín Canapino ganó ayer la final del Súper TC2000 en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario, donde completaron el podio Julián Santero y Matías Rossi, y alcanzó la cima del campeonato. El piloto arrecifeño dominó la carrera y se impuso con un tiempo acumulado de 42m. 07s. 853/1000 para recorrer las 25 vueltas al circuito rosarino, en el que consiguió su tercera victoria en la temporada.Cuarto, en tanto, se clasificó el tandilense Leonel Pernía, el santafesino Fabián Yannantuoni culminó quinto, mientras que el quilmeño Damián Fineschi terminó sexto. El brasileño Rubens Barrichello (Toyota), en su retorno a la categoría después de casi 7 meses por las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus en lo que refiere a viajes entre su país y la Argentina, cerró una discreta tarea en la undécima colocación, a más de 32 segundos."Primero quiero agradecer a todo el equipo Chevrolet YPF, dedicársela a la memoria de mi papá. Fue una carrera que se me enredó por un error personal. Me pasé en el afán de querer atacarlo a Moscardini. Después fue una linda pelea. Lo superé con Push to Pass a Ardusso y luego fui por la posición de Pernía", señaló Canapino en diálogo con Carburando. Y agregó: "A Pernía lo venía respetando, pero cuando fui por afuera me deja sin pista en un curvón a 220 km/h. Hay cosas que no se hacen. Hay códigos que no hay que perder, tuve suerte de mantenerme en pista en esa situación".En el campeonato, Canapino es el nuevo líder con 181 puntos, segundo aparece Pernía con 173 y tercero está Santero con 129. La próxima fecha del Súper TC2000 será el 7 de noviembre en el "Oscar Cabalén" de Alta Gracia.CLASIFICACIÓN FINAL1) Agustín Canapino (Chevrolet) en 42m09s250/1000; 2) Julián Santero (Toyota) a 1s397; 3) Matías Rossi (Toyota) a 7s260; 4) Leonel Pernía (Renault); 5) Fabián Yannuantoni (Honda); 6) Damián Fineschi (Renault); 7) Nicolás Moscardini (Toyota); 8) Bernardo Llaver (Chevrolet), 9) Franco Vivian (Toyota) y 10) Tomás Cingolani (Renault).NUEVO TRIUNFO DE BARRIOCerrando con puntaje perfecto, y dominando en cada instancia desarrollada en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario, Jorge Barrio se impuso en la 9ª fecha de TC2000, con su Renault Fluence, ratificando sus aspiraciones para conseguir la corona (es líder con 296 puntos). Ignacio Montenegro lo escoltó con el Toyota, arribando a 0s740, pero sin poder concretar una maniobra franca para superarlo; tercero fue Javier Scuncio Moro, por delante de su compañero, el uruguayo Rodrigo Aramendía, quien retornó en esta fecha. Facundo Marques (Renault) fue el quinto, seguido por Lucas Guerra (Ford Focus).