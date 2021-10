“Estamos en deuda, lo sabemos”

Está claro que esta no es la temporada de. Su permanente irregularidad y los inconsistentes resultados hacen que el conjunto albiceleste acumule apenasy se ubique a tan solo siete unidades de Santamarina de Tandil, el último de la zona B., señaló Walter Otta tras la caída ante Instituto en Córdoba por 2 a 1. Y agregó: “Pero el hincha se tiene que quedar tranquilo queLa actuación delno dejó para nada conforme al entrenador de la Crema., no nos dejó jugar en el segundo tiempo. Le cobra una mano a Jominy cuando nos íbamos 3 contra 2; a Luna, en la jugada que le hacen falta, no vuelve atrás. En el PT el 4 hizo tres faltas, corta una jugada con la mano y no le saca amarilla, y a Valdivia salta a cabecear, chocan los dos arriba y le saca tarjeta, a Soloa en la primera mismo”. Y sumó: “Ya tenemos muchos años en esto y. Cuando la van a pilotear te da bronca, encima después la soberbia con la que te contestan. Creo que hace 5 años que no me echan de una cancha, Hoy me sacó”.En relación a lo futbolístico, Otta analizó: “En el segundo tiempo salimos bien, después del segundo gol el equipo no se cayó nunca, fuimos al frente, lo buscamos, el empate caía, lo veíamos pero se hizo muy difícil, todas las divididas eran para ellos, no te deja llegar y eso te da mucha bronca”.Sobre el final, ya con el tanto de Chimino, el 1-2 y la esperanza de llegar al empate, Otta puso toda la carne al asador.“Más para adelante no podíamos poner, no teníamos más. Hicimos todo lo que teníamos que hacer como para empatar el partido. La ilusión de ver los chicos jugar y que en una cancha con el público como estaba, todo el mundo en contra, agarren la pelota e intenten, sean valientes, eso a nosotros nos llena de orgullo”, cerró.Quilmes 2 vs Atlanta 1, Alvarado 0 vs Estudiantes (BA) 1.: Dep. Maipú vs Chicago, Agropecuario vs Chacarita, Estudiantes RC vs San Martín (T). Jugaban: Temperley vs Almirante Brown (Yamil Possi).17.10hs Tigre vs Mitre (SdE) (Luis Lobo Medina), 21.05hs Gimnasia (Mza) vs Belgrano (Sebastian Zunino).Güemes (SdE) 1 vs San Telmo 1, Instituto 2 vs Atlético de Rafaela 1.Gimnasia Jujuy 3 vs Brown (PM) 1, Tristán Suárez 2 vs Brown (A) 2, Dep. Morón 0 vs Villa Dálmine 2, Barracas Central 1 vs Independiente Rivadavia 3, Almagro 2 vs Defensores de Belgrano 0.15.30hs All Boys vs Santamarina, 15.30hs Ferro vs San Martín (SJ).