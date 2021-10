AMSAFE pidió a la Provincia que mejore la oferta salarial

El inesperado conflicto docente por la falta de acuerdo salarial pone un condimento adicional en la semana que se inicia la campaña de la elección por los cargos provinciales. Tras la decisión de AMSAFE de no aceptar la propuesta salarial del Gobierno provincial y decidir un paro de 24 horas para este miércoles, el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri devolvió el golpe al anticipar que se descontará el día no trabajado a aquellos docentes que se plieguen a la medida de fuerza.

En conferencia de prensa, Pusineri anunció que se mantiene vigente la propuesta de aumento salarial realizada a los empleados del sector público en el marco de las negociaciones paritarias. El funcionario destacó que ATE, UPCN y SADOP aceptaron la oferta de incremento salarial del 17% en tres tramos y que empezará a liquidarse con el pago del mes de octubre, lo cual totaliza un 52% anual.

En este marco, la secretaria Adjunta de AMSAFE, Adriana Monteverde, sostuvo que “el derecho a huelga nos asiste, de todas formas, la solución va a pasar por una nueva convocatoria paritaria, lo que dijo el ministro genera mayor malestar en la docencia”. La dirigente del gremio docente consideró, en declaraciones a LT10, que el gobierno se tiene que sentar a dialogar y ver qué se puede modificar de la propuesta para llegar a acuerdo y cumplir con algunos puntos de paritarias anteriores.

Sobre las declaraciones del ministro que atribuye la medida de fuerza a las internas de AMSAFE -se trata de “un problema de política interna” de dicho gremio dijo Pusineri-, la dirigente gremial manifestó que “más allá de las diferencias entre seccionales o sectores dentro del gremio, al conflicto entramos todos juntos (cuando lo decide la asamblea) y salimos todos juntos”.

Finalmente, Monteverde que "hay localidades donde IAPOS no tiene prestadores y hay dificultades con el boleto educativo, el gobierno debe atender reclamos que están perjudicando a los docentes".

Por su parte, el delegado de AMSAFE Castellanos, Adrián Oesquer, sostuvo que "ahora tenemos un conflicto abierto con el Gobierno por el salario de los docentes, nosotros esperamos un nuevo llamado a la mesa de discusión para buscar una solución". Al mismo tiempo, el dirigente también rechazó que exista una interna en el ámbito de AMSAFE a partir de la cual no se aceptó la oferta del Gobierno al sostener que "la decisión se toma a partir del voto de las bases, y eso fue lo que manifestaron nuestros compañeros, habiendo recibido y analizado la propuesta surgida en el ámbito de la paritaria salarial, se resolvió no aceptar y convocar a un paro".

Oesquer afirmó que "los docentes cuestionan que terminaríamos de percibir el aumento de la pauta salarial el año que viene (el 10% se pagaría en octubre, 5% en diciembre y 2% en enero) y que muchas escalas de nuestra grilla, más allá de la actualización, está por debajo del valor de la canasta básica total que se toma en cuenta como referencia para vivir dignamente".

Pero también otros aspectos están sobre la mesa: "Respecto al blanqueo de sumas no remunerativas no bonificables otorgadas en 2020, estaba previsto que se materialice en este 2021 pero ahora pasaría recién para 2022, además en algunos departamentos no hay prestadores de IAPOS y hay dificultades con el Boleto Educativo Gratuito para docentes, todo esto pesó en la decisión que adoptaron nuestros compañeros a la hora de votar en cada una de las escuelas de la provincia".

Por último, Oesquer destacó que "los docentes del departamento Castellanos votaron mayoritariamente en contra de aceptar la oferta salarial efectuada por el Gobierno provincial en el marco de la paritaria, ese fue el mandato que llevamos a la asamblea provincial del miércoles pasado".

En tanto, Pusineri dejó en claro que no habrá una nueva propuesta salarial. "Actualmente tenemos un salario docente que es uno de los mejores de nuestro país, y nuestra oferta es la mejor de la Argentina. Nos parece desproporcionado que la respuesta que obtenemos sea un paro", expresó. Asimismo, el ministro informó que el aumento solo se abonará a los empleados nucleados en los gremios que han aceptado el nuevo esquema salarial, como ATE, UPCN y SADOP, en tanto se descontarán los días en los cuales los trabajadores no se presenten a realizar sus labores habituales.

AMSAFE convocó para un paro de 24 horas para mañana y de 48 horas para miércoles y jueves de la próxima semana.