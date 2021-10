Comprarán instrumental de neurocirugía para el Hospital

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, continúa con su plan de inversiones para aumentar la complejidad del Hospital regional "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela. Ahora el SAMCo anunció que el próximo 20 de octubre, a las 10 horas en el Aula Magna del Hospital, realizará la apertura de sobres correspondientes a la Licitación Pública Nº 17/21, para la adquisición de instrumental médico destinado al Servicio de Neurocirugía.En este caso, se informó que el Servicio de Neurocirugía del Hospital Jaime Ferré ha realizado desde diciembre del 2017 a la fecha, un total de 93 procedimientos quirúrgicos de alta complejidad. Más de la mitad de las intervenciones corresponden a traumas; pero también el 20% obedecen a tumores, 10% a intervenciones en columna, 5% ACV y el resto por causas varias según consignaron desde el Gobierno provincial.La licitación prevé la adquisición de instrumental de precisión para esta especialidad con el objetivo de seguir dotando de los elementos necesarios para las prácticas profesionales. El presupuesto previsto para las adquisiciones es de $ 2.913.053 y se atenderá con fondos de recupero de las obras sociales del propio SAMCo Rafaela."Esta es una importante inversión para brindar una mejor atención a la población de la ciudad y de la región", se destacó en un informe de prensa desde el SAMCo Rafaela.Actualmente, en el Hospital local no se encuentran pacientes internados con Covid, lo que confirma la mejora de la situación epidemiológica registrada en la ciudad en las últimas semanas. Actualmente 5 personas permanecen en la Unidad de Terapia Intensiva y otras 42 en sala general, pero todas por patologías no vinculadas a la pandemia.UN CASO POSITIVOEn tanto, desde el Ministerio de Salud de la Provincia se reportaron 14 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, uno de los cuales corresponde a Rafaela. El resto de los positivos se registraron en Rosario (8), Villa Gobernador Gálvez (2), Venado Tuerto (1), Sauce Viejo (1) y Funes (1).Con estos registros, el total de infectados en la Provincia asciende a 469.398, de los cuales 460.067 ya se recuperaron y 755 son pacientes activos.En Rafaela, con este nuevo contagio suman 14.781 los casos totales que se han informado desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado. La buena noticia es que apenas quedan 4 casos activos en la ciudad mientras que 12 personas se encuentran aisladas por se contacto estrecho o a la espera de resultados de análisis.Asimismo, por tercer día consecutivo no se notificaron decesos por Covid en la Provincia, que hasta el momento acumula un total de 8.576 víctimas fatales. En Rafaela, en tanto, la cantidad de fallecimientos se mantiene en 320.Por otra parte, y de acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis administradas en la provincia de Santa Fe es de 4.497.296, de los cuales 2.452.921 personas recibieron una dosis y 2.044.375 completaron el cronograma.