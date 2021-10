El intruso trató de apuñalarlo

IMAGEN ARCHIVO. CUCHILLA. En una requisa, no fue secuestrada un arma similar.

En los primeros 15 minutos de esta jornada, agentes de la Subcomisaría 3ª de la localidad de Tacural, tomaron conocimiento de un robo a mano armada en la zona urbana.

Sobre lo citado precedentemente, un hombre de 37 años de edad denunció que minutos antes se hallaba en el domicilio de su novia -ubicado en un tramo de la calle M. Giménez- y al dirigirse a un comercio que cuenta la mujer, aledaño a la vivienda que habita, observó que una de las ventanas estaba abierta.

Segundos después, visualizó que detrás de una heladera había una persona agazapada, por lo que intentó que no escape, y se produjo un forcejeo.

ATAQUE CON UNA CUCHILLA

Según el exponente, el intruso toma una cuchilla y comenzó a tratar de apuñalarlo, instancia en la que el individuo fue identificado como Alvaro Z.

Así las cosas, en ese marco el atacante se dio a la fuga por la ventana abierta, notando el denunciante que las rejas de una abertura mostraban un barrote violentado, pero la ventana no.

UNA SOSPECHA

Dijo, además, que la semana anterior junto a su novia fueron a comer a la ciudad de Sunchales, y que al regresar notó que le faltaba una suma de dinero ubicada entre los 50.000 y 60.000 pesos, que no denunció porque no había desorden en la casa y no estaba seguro si lo habían robado o bien fueron gastados, dado que había dinero de ambos.

Por otra parte, agregó que la persona que descubrió con fines de robo podría haber sido quien le sustrajo el dinero antes descripto.

Así las cosas, durante la madrugada de hoy se llevó adelante una requisa en la vivienda que ocupa el individuo de referencia, y el resultado fue negativo en cuanto al secuestro del arma blanca en cuestión.

Pero fue detenido Alvaro Andrés Z., de 25 años de edad, quien fue trasladado hasta la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, con sede en Rafaela.