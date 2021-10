Macri regresará al país y al día siguiente declarará

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri se presentará a declarar el próximo 20 de octubre en la causa que investiga tareas de espionaje ilegal sobre familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, ya que tiene previsto regresar al país un día antes.

Así lo confirmó el dirigente Hernán Lombardi. "Llega el 19 y se presenta el 20", señaló el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

La citación del líder del PRO para que preste declaración indagatoria ante el juez subrogante Martín Bava, de Dolores, tuvo idas y vueltas, ya que era público que el ex mandatario se encuentra en Estados Unidos, pero en ninguno de los domicilios fijados podía entregarse la cédula de notificación.

Macri fue formalmente notificado el pasado miércoles de que debía presentarse en el Juzgado de Dolores un día después, pero por encontrarse en el exterior, la citación fue postergada para el 20 de octubre.