Sábado sin casos

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud no confirmó nuevos casos de coronavirus en Rafaela durante este sábado, con lo cuál continúan siendo 14.780 los infectados en la ciudad hasta el momento en lo que va de la pandemia, mientras que 5 continúan activos y 15 son los aislados. En tanto, los recuperados ya son 14.455, mientras que por 32º día consecutivo no se reportaron fallecimientos en nuestro medio, manteniéndose en 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos. En tanto, hasta el día de hoy, tampoco se contabilizan pacientes internados con Covid-19 en el Hospital "Jaime Ferré", ni en UTI ni en sala general. A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 14 casos de Covid-19 en el territorio santafesino (9 en Rosario, 1 en Casilda y otro a la ciudad de Roldán), para un acumulado de 469.384. Del mismo modo, también se informó que no se registró ningún fallecimiento por Covid-19 en las ultimas 24 horas en la "bota", que contabiliza 8.576 víctimas fatales. En tanto, ayer se vacunaron 128 personas de las 2.765.750 que se inscribieron a la campaña. Hasta el momento en la provincia fueron vacunadas 4.497.296 personas de las 4.644.200 dosis que recibió Santa Fe, que representa el 100,67% de vacunas aplicadas. Con la primera dosis fueron vacunadas 2.452.921 mientras que 2.044.375 completaron el cronograma.