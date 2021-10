Argarañaz, discriminado por no estar vacunado

El regreso a la presencialidad plena -después de 17 meses- en la Cámara baja santafesina fue con polémica: el diputado provincial (Vida y Familia) Juan Argañaraz, oriundo de Rafaela, tuvo que sesionar el jueves pasado de modo virtual por no haber recibido ninguna de las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, cuya efectividad relativiza. Si bien el requisito para acceder a las bancas fue pautado previamente con los jefes de bloque, el legislador lo consideró “arbitrario” y, además de advertir que atenta contra su “libertad”, prometió elevar una queja a la Presidencia del cuerpo.

La reciente sesión de Diputadas y Diputados contó con la presencia en el recinto de las autoridades del cuerpo, los jefes de bloque y casi todos los legisladores (cuatro de ellos conectados mediante el sistema de videoconferencia y dos ausentes con aviso: los peronistas Paola Bravo y Leandro Busatto). Tanto para los diputados como para el personal técnico, la condición esencial para ingresar al recinto de la Cámara baja, según ratificaron a La Capital fuentes legislativas, era tener las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. “Hay personas que integran los grupos de riesgo”, añadieron.

Cabe señalar que el protocolo acordado por los jefes de todas las bancadas permite la presencialidad a quienes tengan dos dosis de vacunas contra el Covid. La norma administrativa rige tanto para legisladores como para empleados. El legislador aclaró que no es "antivacuna" pero que espera las confirmaciones científicas antes de aplicarse dosis contra el Covid.



PLANTEO

Sin embargo, Argañaraz -candidato a senador nacional de Podemos- cuestionó el nuevo protocolo por “arbitrario” y fundamentó a este diario: “Va en contra de mi libertad, porque hay que recordar que la vacunación no es obligatoria”.

“Siempre aclaré que no tenía ninguna dosis. Tampoco soy antivacunas, de hecho me coloqué la de la gripe. Ocurre que estas vacunas (contra el Covid-19) se encuentran en proceso y, mientras las aplican, va surgiendo la información sobre las mismas”, argumentó el rafaelino. Acerca del protocolo implementado en la Cámara baja, Argañaraz planteó una contradicción: “No pude sesionar en el recinto pero un día antes (de la cita parlamentaria) participé de las reuniones de comisiones (virtuales) e ingresé a la Legislatura a realizar algunos trámites en áreas administrativas”.

Sobre lo ocurrido el jueves, el diputado señaló que “no hubo una nota oficial con el protocolo, sí una consulta, y luego le dijeron al presidente del bloque -Nicolás Mayoraz- que iban a pasar un link para la conexión virtual”. No obstante, en el entorno de las autoridades del cuerpo insistieron en que la metodología de trabajo parlamentario fue consensuada con los jefes de las distintas bancadas.



LO QUE VENDRÁ

Argañaraz, quien se encargó de amplificar a través de su cuenta de Twitter varios mensajes de apoyo y en defensa de la “libertad” (algunos con los hashtags #DictaduraSanitaria y #Noalpasaportesanitario), presentará el martes próximo un escrito en clave de queja al presidente de Diputadas y Diputados, el frentista Pablo Farías. Y agregó respecto de su posición: “Tanto las personas vacunadas como las que no, tienen las mismas probabilidades de contagiar o contagiarse”.

Por lo pronto, Diputadas y Diputados seguirá sesionado de modo presencial, en función de la evolución de la situación sanitaria en territorio santafesino, habilitando la presencia en el recinto de los legisladores que tengan aplicadas las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.