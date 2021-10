Centros de Jubilados se reunieron con PAMI

En el camping de la Asociación Bancaria, ubicado sobre ruta provincial 70, se llevó a cabo un encuentro de los Centros de Jubilados de los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, impulsado por PAMI, con el objetivo de compartir una jornada de intercambio de opiniones y para escuchas las necesidades de los distintos centros.

Las autoridades que estuvieron participando, fueron: la Directora Ejecutiva UGL Santa Fe Dra. Jorgelina Casineri; el Coordinador Ejecutivo, Ignacio Pacheco; el Coordinador de UGL PAMI Central, Nicolás Canosa; y desde Gerencia de Administración de PAMI Central, Alejandra Scarano.

La Dra. Casineri, contó que “este es un encuentro que organizamos con los Centros de Jubilados y la verdad que nos pone muy felices porque la pandemia no nos había permitido esto, es un momento de intercambio entre PAMI y la problemática de cada uno de los centros; como siempre decimos, es necesario escucharlos, estos eran encuentros que se realizaban en la ciudad de Santa Fe, con todos los centros, desde río Carcarañá hasta el norte, pero consideramos que es necesario hacerlo por zona, porque la realidad social, la realidad económica, la realidad prestacional es diferente, entonces, que una persona de María Juana tenga que escuchar la problemática de una persona de Reconquista, no le terminamos de sacar el jugo. Lo que necesitamos, es no llevarnos de alguna manera elogios, sino que venimos a buscar los problemas que tienen cada uno en su zona, que perciben ellos y explicarles un montón de mecanismos que PAMI tiene post pandemia”.

“La pandemia vino a dejarnos muchas cosas positivas, y en ellos descubrí que el adulto mayor puede ser su propio gestor, gestionar su propia problemática; rescato que aprendieron a usar el Whatsapp; aprendieron a usar los canales electrónicos; aprendieron y se dieron cuenta que podían desde su casa generar un pedido, una medicación oncológica, hacer una consulta, solicitar una silla de ruedas o simplemente una consulta”, destacó la funcionaria provincial.

La Dra. Casineri, detalló los principales planteos que se hicieron en el encuentro y dijo que “hoy lo que estamos encontrando es mucha dificultad para acceder a lo que es el segundo nivel, acceder a lo que tiene que ver con las consultas con los especialistas; sucede que hace 15 días cambió el modelo prestacional de PAMI; hoy es un modelo donde se hace un pago por prestación. Esta es una gran cruzada que realiza la obra social y que va a permitir salir de ese cuello de botella que tiene que ver con la falta de accesibilidad, a mayor pago, mayor va a ser la demanda y esto va a generar que el afiliado resulte atendido”.



ENTRE LA PANDEMIA

Y LA POST PANDEMIA

“Fue un año muy difícil pero donde igualmente rescatamos y hoy nos llevamos muchísimas cosas positivas: las cirugías nunca se interrumpieron; las puertas de la obra social nunca estuvieron cerradas; lo que sí pasó, es que durante esos meses que la gente no salía, los controles de salud fueron de alguna manera los que se fueron dilatando; hoy eso lleva a que hay que trabajar sobre la gestión de cada uno de esos turnos, para poder adelantarlos y que ese paciente obtenga la accesibilidad”, subrayó la directora.

Por otra parte, la Dra. Casineri remarcó que “lo que si se generó en todo este tiempo, es la renovación automática de los medicamentos, donde a partir de un compromiso del gobierno nacional, los pacientes reciben los medicamentos gratuitos y hoy tenemos un gran trabajo con el Estado Provincial, donde PAMI se ha comprometido en el pago de las prestaciones de los pacientes; todo paciente de PAMI, que se atiendan en un efector público, en cualquier hospital del territorio de la provincia, PAMI está pagando. Eso también llevó a consolidar una confianza por parte del gobierno provincial hacia el gobierno nacional y se trabaja en equipo; hoy un paciente que no accede, porque en el norte los efectores privados son menos, tenemos los hospitales públicos que responden y un PAMI que paga esa prestación. Reitero, es un trabajo que se lleva en coordinación total y eso también brinda una satisfacción y la seguridad de saber que hoy vamos a tener una puerta que se abre de un prestador para atender un paciente de PAMI, finalizó.