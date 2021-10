Partidazo en Barranquitas: Sportivo Norte ante Quilmes, que quiere volver a la cima

9 de Julio hizo bien los deberes y ahora la pelota la tiene Argentino Quilmes. En el adelanto del viernes superó 2-0 a Atlético de Rafaela y se subió a la cima, superando por dos puntos al elenco de barrio Italia. El ‘Cervecero’, para seguir dependiendo de sí mismo en esta definición del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, le tiene que ganar hoy a Sportivo Norte. No la tendrá fácil en lo que será una nueva edición del clásico de las vías, que se juega este domingo en barrio Barranquitas.



DRAMÁTICO MOMENTO



Se jugaban los primeros minutos del complemento entre 9 de Julio y Atlético de Rafaela, cuando Agustín Vera, jugador del conjunto Juliense, se descompensó en el terreno de juego y comenzó a convulsionar. Los paramédicos de ambos clubes lo asistieron de inmediato y luego fue trasladado en ambulancia a clínica Parra, donde se le realizaron los estudios correspondientes. Agustín tuvo el alta a las pocas horas de haber ingresado al nosocomio local, según informaron desde el área de prensa de 9 de Julio.



TODA LA FECHA 13



MIÉRCOLES. Unión de Sunchales 3 – Talleres de María Juana 0. VIERNES. 9 de Julio 2 vs Atlético de Rafaela 0, Brown San Vicente 1 vs Ferrocarril del Estado 2, Florida de Clucellas 0 vs Ben Hur 2, Deportivo Aldao 1 vs Deportivo Ramona 2.

HOY: 16hs (Reservas 14.30 hs.) Sportivo Norte vs Argentino Quilmes (Ariel Gorlino), Peñarol vs Bochófilo Bochazo (Rodrigo Pérez), Deportivo Tacural vs Deportivo Libertad (Ángelo Trucco).



LAS POSICIONES: 9 de Julio 33, puntos; Argentino Quilmes 31; Ben Hur 25; Ferrocarril del Estado 25; Deportivo Libertad 23; Deportivo Tacural 21; Atlético de Rafaela 19; Brown de San Vicente 16; Peñarol 16; Deportivo Ramona 15; Sportivo Norte 14; Deportivo Aldao 14; Unión de Sunchales 11; Bochófilo Bochazo 11; Talleres María Juana 8; Florida de Clucellas 6.



SE COMPLETA EN LA B



La novena fecha del torneo Apertura de Primera B se puso en marcha el viernes con varios adelantos, y se completará este domingo.



ZONA NORTE



VIERNES. Moreno 3 vs Roca 2, Independiente Ataliva 3 vs Sportivo Aureliense 3, San Isidro 1 vs Belgrano 3. HOY: 15.30hs (Reservas 14 hs.) Tiro Federal vs Argentino Humberto (Claudio González); 16.00hs (Reservas 14.30hs): Bella Italia vs Arg. Vila (Darío Suárez).



LAS POSICIONES: Ind. San Cristóbal 20, puntos; Vila 14; Dep. Bella Italia 13; Roca 12; Moreno 12; Ataliva 11; Tiro Federal 9; Aureliense 9; San Isidro 8; Arg. Humberto 6; Belgrano 3.



ZONA SUR



VIERNES. Dep. Susana 1 vs Zenón Pereyra 1, Sp. Libertad EC 2 vs San Martín 2. HOY: 16hs (Reserva 14.30hs): Sp. Santa Clara vs Dep. Josefina (Gonzalo Hidalgo), Atlético Esmeralda vs Atlético María Juana (Guillermo Tartaglia), Defensores de Frontera vs La Hidráulica (Mauro Cardozo).



LAS POSICIONES: Atlético (MJ) 19, puntos; La Hidráulica 18; Sp. Santa Clara 17; Juventud Unida 13; Libertad (EC) 11; Atl. Esmeralda 9; Zenón Pereyra 8; Susana 8; Def. de Frontera 5; Dep. Josefina 5; San Martín 4.



EL FEMENINO, EN VILA



Este domingo se pondrá en marcha el torneo Clausura Femenino de Liga Rafaelina con la disputa de su primera fecha, en cancha de Argentino de Vila.

Los horarios y partidos: 11.30hs Ben Hur vs Dep. Libertad, 13hs Sportivo Norte vs Atlético de Rafaela (Reservas 9 hs.), 14.30hs Arg. Vila vs 9 de Julio (Reservas 10.15hs).