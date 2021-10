River, más líder que nunca

Más allá de la ausencia de 10 jugadores, algunos por lesión y otros citados para las Eliminatorias sudamericanas, River se impuso a Banfield por 1 a 0 en el Sur y es más puntero que nunca. Con cierto sufrimiento, festejó a lo grande y sigue primero, ahora, con 33 puntos. Una victoria clave, vital. Para River y para Gallardo, que busca su primer campeonato doméstico.

La única conquista del equipo de Núñez llegó a los 17 minutos del primer tiempo, a través de una desafortunada acción de Gustavo Canto, quien batió su propia valla ante remate de Federico Girotti.



OTROS PARTIDOS. Argentinos 0 - Defensa y Justicia 2, Sarmiento 3 - Aldosivi 0, Patronato 1 - Racing 2. Jugaban: Boca vs Lanús. LUNES: 14.30 hs. Arsenal vs Godoy Cruz, 16.45 hs. San Lorenzo vs Colón, 19 hs. Independiente vs Gimnasia, 21.15 hs. Talleres vs Atlético Tucumán.



POSICIONES: River 33, puntos; Talleres 29; Estudiantes 26; Lanús 26 (*); Vélez 24;Independiente 23; Racing 22; Huracán 22; Defensa 21; Godoy Cruz 21; Argentinos 21; Boca 21 (*); Colón 20; Sarmiento 19; Unión 18; Central 17; San Lorenzo 17; Gimnasia 17; Platense 16; Newell's 16; Atlético Tucumán 16; Patronato 15; Banfield 14; Aldosivi 13; Córdoba Central 11; Arsenal 11.



(*) jugaban anoche al cierre de nuestra edición.