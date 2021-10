Unión juega en Pergamino

Un duelo clave en su aspiración de seguir manteniendo aspiraciones de clasificarse para la segunda fase del Federal A sostendrá este domingo Unión de Sunchales. El Bicho Verde visitará, por la 27ª fecha de la Zona B, a Douglas Haig de Pergamino. El encuentro comenzará a las 15 y tendrá el arbitraje de Brian Ferreyra (Venado Tuerto).

El DT Adrián Tosetto no podrá contar con el defensor Daniel Abello por llegar al límite de cinco amarillas y su lugar puede ser reemplazado por Kevin Allasia. También esperará hasta último momento por la evolución de Agustín Alberione y Ricardo Villar, ya que arrastran molestias del último encuentro.

En cuanto al conjunto de Pergamino, anteúltimo en la tabla y sin chances de clasificar, perdió por 4 a 3 en su visita a Defensores de Villa Ramallo.



RESULTADOS

La jornada comenzó con dos empates: Gimnasia de Concepción del Uruguay 1 (Agustín García) - Crucero del Norte 1 (Alvaro Klusener) y Gimnasia y Tiro de Salta 2 (Luciano Herrera y Juan Galetto) - Sarmiento de Resistencia 2 (Luis Silba y Rodrigo Montenegro).

Con el empate, Gimnasia llegó a los 50 puntos y quedó a dos del puntero Racing de Córdoba, que este domingo se medirá con Central Norte de Salta desde las 15; en el mismo horario que Juventud de Gualeguaychú vs. Sp. Belgrano. Previamente, a las 11, lo harán Sp. Las Parejas vs.Defensores de Villa Ramallo y Boca Unidos vs. DEPRO.