Fernán Mirás permanece internado y en buen estado

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El estado de salud de Fernán Mirás generó preocupación a raíz de su internación de urgencia por un anuerisma. El actor de 52 años se desmayó y tuvo que ser operado, por lo que no había detalles sobre su estado de salud más que la información de que se encontraba estable.

Luego del comunicado de la obra "ART" que mencionaba que finalizó la temporada antes de lo previsto por lo sufrido por el protagonista, fue el mismo director quien emitió un breve comunicado. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el compañero de Mike Amigorena y Pablo Echarri en el teatro escribió palabras de agradecimiento.

"'¡Gracias a todos! Me han tirado tanta buena onda que moqueo. No puedo usar el teléfono, quería agradecerles por tanto y por los chistes también (Que para mí el humor se inventó para momentos así)", explicó horas más tarde de su traslado a la Clínica de Los Arcos. También agradeció al personal médico del recinto ya que lo ayudaron en su situación crítica.

Mirás se mostró afortunado por la velocidad con la que fue atendido, algo vital para estos casos. "Estoy muy bien, la saqué barata y la agarramos a tiempo", mencionó sin dar precisiones sobre su estado actual de salud.

Lo ocurrido con el actor puso en alerta a muchas personas del espectáculo, quienes enviaron sus mensajes de apoyo para él. El comunicado que publicó resulta aliviador, ya que había desconcierto por su caso. De todos modos, todavía no hubo tiempo para pensar en el futuro laboral ya que la obra que lo tiene como protagonista se dio de baja hasta final del 2021.