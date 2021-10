Ricardo Arjona lanzó "Yo me vi", el primer adelanto de su nuevo disco

El músico oriundo de Guatemala, Ricardo Arjona estrenó "Yo me vi (Autorretrato)", el primer adelanto de su nuevo disco "Negro", cuyas canciones saldrán de a una cada viernes.

“'Yo me vi' es la burla de mí mismo y el paso del tiempo. Es salirse de la pose y ponerse en el lugar de las cosas como son. Soy yo, ni un poco más ni un poco menos. El patojo de barrio que quería cambiar el mundo y el artista famoso que es la miel para las moscas de la falsedad y la apariencia. No sé dónde la pasé mejor ni dónde me trataron peor. Yo me vi, hoy sé que los dos lados se aprovecharon de mí”, expresó el artista en su cuenta de Instagram.

El tema cuenta con un videoclip en el que se puede ver al artista junto a una banda interpretando el nuevo lanzamiento. El video cuenta con más de 400 mil vistas en YouTube.

A su vez, el año pasado el cantante lanzó "Blanco", su anterior disco publicado el 31 de julio de 2020 y grabado en los emblemáticos estudios de Abbey Road en Londres, que junto a "Negro" forman el proyecto "Blanco y Negro".

Por último, el 3 de diciembre se publicará el libro “Blanco y Negro”, que incluirá los dos discos, y por primera vez un proyecto musical será trasladado físicamente a su público en el formato de un libro.