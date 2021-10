“Sally” de La Luisa fue elegida como Gran Campeón Hembra de Rafaela

Mucha lechería y animales colmaron el predio de la Sociedad Rural de Rafaela este viernes, para concluir las actividades de la Muestra Anual 2021, con 12 cabañas exponiendo sus mejores animales. Desde temprano, la jura en la pista de todas las categorías estuvo a cargo de Teodoro Mulder, cabañero e integrante de la Asociación de Criadores Holando Argentino.

Los primeros premios llegaron en las categorías de machos, resultando destacados el box 008, GAJC Yarará Hanket Marilú, como Gran Campeón Macho Puro de Pedigree, expuesto por la cabaña Beatriz, de Barberis y Cavallero. El Reservado Gran Campeón fue el box 007, Shalon 103 Alfa Honcock de La Travesía.

Con un interesante número de personas que rodearon la pista se cumplieron las actividades de la mañana y la tarde, en un lugar ya preparado para el remate que la Cooperativa Guillermo Lehmann desarrolló desde las 14:30 con la mejor genética lechera y que recuperó una tradición que hacía más de 30 años no se tenía y que recordó la primera subasta que hiciera la SRR el 9 de septiembre de 1920 en la pista y con la antigua tribuna.

El mejor presentador juvenil fue Junior Fernández de la cabaña Don Adolfo; el mejor expositor fue la cabaña La Lilia de la familia Barberis.

El Reservado Gran Campeón Registro de Crías fue el box 062, 1493, de Don Simón, cabaña de la localidad de Casas, en tanto el Gran Campeón RC fue el box074, 9414, de la cabaña La Travesía de la ciudad de Rafaela.

El momento de mayor emoción fue sin dudas la definición del Gran Campeón Hembra Puro de Pedigree. Con una selección de las mejores cinco vacas de la exposición, Mulder eligió al box 076, GAJC Sally Delta Dominique, de la cabaña La Luisa. El Reservado Gran Campeón Hembra fue para Felisia Hermanos con el box 067, Ninin Saltarina Atwood Silver.

Ezequiel, el presentador de Sally fue el más emocionado al momento de conocer la decisión del jurado. Un grito de alegría y muchas lágrimas acompañaron un cariño a la vaca y un beso que muestra el vínculo que tiene con el animal.

“Tengo la suerte de estar cuidándola, a ella y a las demás las ordeño, las baño, las pelo, las preparamos para llegar a la pista los días de exposición, soy un afortunado”. Entre risas y emoción confesó que “estábamos muy confiados en ella, llegamos a prepararla muy bien y sabíamos que podíamos poder ganar”.

Guillermo Miretti conoce a la perfección a todos sus animales y explicó que, “la vaca Delicius tuvo varios hijos en Canadá, uno de ellos fue Delta que era el padre de Sally. Ella es una vaca mediana, con una ubre sensacional. Ezequiel es el que la ordeña todos los días y admira la velocidad de ordeño que tiene, con una colocación de pezones excepcional, podría ser una vaca para robot, porque tiene una ubre uniforme, perfecta, con un ligamento medio hermoso, que es lo que destacó el jurado. Es una vaca de tamaño medio, no tan grande, ideal para los tambos. A esta siempre le tuvimos fe, por ser una vaca con tres partos, con gran sistema mamario y que está preñada de nuevo para parir el año que viene otra vez, es una vaca ideal”.

Finalmente, el jurado Teodoro Mulder explicó que “la zona de Rafaela es desde hace muchos años la potencia del Holando, donde están las mejores cabañas, las más antiguas, así que siempre hay un nivel muy bueno. Hoy hubo vacas extraordinarias, de la primera a la última, pero siempre hay que decidirse por una para que haya una campeona”.

“Hubo cuatro categorías que fueron difíciles de definir por el alto nivel. La gran campeona es una vaca con una ubre espectacular, una vaca mediana que es lo que necesitamos para los tambos de nuestro país. Estuvo muy bien presentada y tiene todas las cualidades que uno busca en una vaca”.

Sobre la Muestra Anual 2021 que cerró con esta pista sostuvo, “la Rural de Rafaela la corajeó, en la última del año después de dos años sin exposiciones”, haciendo referencia al inminente comienzo d ella campaña de vacunación antiaftosa y los tiempos de altas temperaturas que limitan las fechas para estos eventos.



VACAS A CAMPO

Con la dedicada jura del criador y veterinario Germán Fux, recorriendo 14 tambos de la región, este sábado se conocieron a los ganadores en las diferentes categorías del Cuarto Concurso de Vacas a Campo, una iniciativa que crece en cada edición y esto fue confirmado en el cierre de la Muestra Anual 2021 de la Sociedad Rural de Rafaela.

Participaron en la convocatoria el Tambo Experimental Rafaela y el VMS (Robot) del INTA, los cuatro tambos de Lhuab SA, Tambo Mi Rincón de Sucesores de Raúl Arnoldt, tambo Don Carlos de Carlos Bertone, tambo Santa Catalina de Sucesores de Nemesio Alassia SRL, Agropecuaria El Chalecito; Tambo El Confín de Flogna Agropecuaria SA; tambos El Romeo y La Julieta de Roberto Pablo Pairetti; tambo El Carmen de El Ombú SA; tambo Santa Catalina de José María Destefani; El Rafaelino de Establecimiento Armando S.A; y La Luisa de Agro Ataliva S.A.



PREMIOS

- 1º Categoría: Vacas de 1 parto: Campeón Rp 3741 del Establecimiento el Chalecito, de Agropecuaria El Chalecito.

- 2º Categoría: Vacas de 2 y 3 partos. Campeón Rp 12516 de Establecimiento Luhuab Tambo 1.

- 3º Categoría: Vacas de 4 y 5 partos, Campeón RP 4378 de Establecimiento Santa Catalina de Suc. de Nemesio Alassia.

- 4º Categoría: vacas de 6 partos o más, Campeón RP 2366 de El Chalecito, de Agropecuaria El Chalecito.

- Mejor Conjunto, Establecimiento El Chalecito.

- Gran Campeón: Rp: 12516 de Luhuab, tambo 1.

Los Premios Especiales otorgados por el Jurado fueron para el tambero del Establecimiento El Confín, de Flogna Agropecuaria; y la Mejor Producción Vitalicia para la RP 1191 del Establecimiento Don Carlos, de Carlos Bertone.

“La última jura había sido en 2019 y en estos dos años en la gran mayoría de los tambos la mejora que pude ver ha sido grande, las vacas jóvenes fueron muy buenas. Me quedé impresionado y se me hizo difícil tomar las decisiones sobre las ganadoras, porque lo que hace la diferencia es el manejo. Logramos que la gente que maneja bien las vacas, que logra alimentarlas mejor tengan como resultado más leche y se exprese todo el potencial lechero”, explicó Fux.

“Además del Gran Campeón a campo, el premio más importante para mí es el de la vaca vitalicia que tiene ocho partos, que dio 70 mil litros de leche, que se bancó las inundaciones, el agua, las crisis de precios de 2015 y 2016, ahora la sequía, que el productor se pudo mantener, que no cerró el tambo como le pasó a sus vecinos”.

La “más linda” del Establecimiento Lhuab ganó por ser “una vaca distinta, por ser muy lechera, con una ubre impresionante y que camina muy bien”.