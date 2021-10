El 9 se quedó con el clásico y sigue dando pelea a Quilmes

El clásico rafaelino fue para 9 de Julio, que con goles de Maximiliano Aguilar y Gonzalo Gorosito derrotó 2-0 a Atlético de Rafaela. Con esta nueva victoria el conjunto Juliense alcanzó los 33 puntos, se subió a la cima de las posiciones del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y obliga a Argentino Quilmes (30) a tener que ganar en su visita, este domingo, a Sportivo Norte.La definición del principal certamen liguista está realmente apasionante. Ayer continuó la fecha 13 que se había puesto en marcha en la noche del miércoles y se completará mañana.El elenco de Pablo Bonaveri tuvo un comienzo de partido a pura efectividad y a los 14 minutos ya ganaba 2 a 0. Luego, con el marcador a su favor y un equipo albiceleste desesperado en intentar descontar a cualquier precio, manejó el encuentro a sus tiempos y justificó la nueva victoria.La ‘Crema’ terminó jugando con nueve por las expulsiones de Ponce (20m ST) y Riberi (42m ST). En Reserva ganó Atlético 2 a 0.Con esta victoria 9 de Julio vuelve a la punta y ahora obliga a Quilmes a tener que ganar o ganar si es que quiere seguir dependiendo de sí mismo. Luego de este capítulo 13 quedarán dos fechas más en donde el 9 recibirá a Florida e irá a San Vicente con Brown, y los de Hugo Togni deberán jugar con Tacural, en el Giuliani, y cierran con Peñarol en Villa Rosas.En otro de los encuentros jugados ayer, Ferrocarril del Estado superó 2-1 a Brown de San Vicente, como visitante. Los tantos para la victoria del conjunto de barrio Los Nogales fueron anotados por Pablo Pavetti (44m PT) y Matías Zbrun (10m ST). Para el local anotó Esteban Córdoba (32m ST). En Reserva fue 3-0 para el local.Unión de Sunchales 3 – Talleres de María Juana 0.9 de Julio 2 vs Atlético de Rafaela 0, Brown San Vicente 1 vs Ferrocarril del Estado 2. Al cierre de la edición jugaban Florida de Clucellas vs Ben Hur (Franco Ceballos), Deportivo Aldao vs Deportivo Ramona (Leandro Aragno).16.00hs (Reservas 14.30 hs) Sportivo Norte vs Argentino Quilmes (Ariel Gorlino), Peñarol vs Bochófilo Bochazo (Rodrigo Pérez), Deportivo Tacural vs Deportivo Libertad (Angelo Trucco).9 de Julio 33, puntos; Argentino Quilmes 31; Ferrocarril del Estado 25; Deportivo Libertad 23; Ben Hur 22; Dep. Tacural 21; Atlético de Rafaela 19; Brown de San Vicente 16; Peñarol 16; Sportivo Norte 14; Dep. Aldao 14; Dep. Ramona 12; Unión de Sunchales 11; Bochófilo Bochazo 11; Talleres María Juana 8; Florida de Clucellas 6.