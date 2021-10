Unión cayó con Platense

Platense pegó en los momentos justos y superó a Unión de Santa Fe por 2 a 1, en el debut del uruguayo Gustavo Munúa, en el estadio "15 de Abril" por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional.El conjunto "calamar" se impuso con los goles Matías Tissera, a los 18 minutos del primer tiempo, y Kevin Lomónaco, a los 43, del complemento.El "tatengue" descontó a través de Juan Manuel García, en el último minuto de partido.Con este resultado, Platense pudo volver a la victoria después de cinco fechas y llegó a los 16 puntos, mientras que Unión se mantuvo en 18 unidades y no pudo meter su tercer triunfo al hilo.Central Córdoba 1 - Huracán 2, Estudiantes 2 - Central 2. Jugaban: Newell's - Vélez.13.30hs Argentinos vs Defensa, 13.30hs Sarmiento vs Aldosivi, 15.45hs Patronato vs Racing, 18hs Banfield vs River, 20.15hs Boca vs Lanús.14.30hs Arsenal vs Godoy Cruz, 16.45hs San Lorenzo vs Colón, 19hs Independiente vs Gimnasia, 21.15hs Talleres vs Atlético Tucumán.