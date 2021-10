Instituto fue más efectivo y superó a Atlético por 2-1 en Alta Córdoba

Atlético de Rafaela no pudo estirar su buena racha y cayó ante Instituto, por la fecha 29 de la Primera Nacional. Anoche, en Alta Córdoba, la ‘Gloria’ se impuso por 2 a 1 y de esta forma le cortó la mini-racha de dos victorias al hilo que había conseguido la ‘Crema’, lo que habían hecho ilusionar a todos de cara al sprint final de la temporada 2021.

Los goles del conjunto cordobés fueron anotados por Joaquín Molina, a los 32 y a los 3, de cada tiempo. El propio delantero rafaelino marró un penal cuando el encuentro estaba igualado sin goles. Para los de Walter Otta, el defensor Cristian Chimino aportó el descuento, en 10 del complemento.

Instituto tuvo la efectividad que no contó Atlético y lo terminó plasmando en el marcador. El juego fue entretenido, de ida y vuelta y con situaciones para ambos.

Con esta derrota la Crema quedó con 34 unidades y lejos de los puestos de reducido. Su principal objetivo seguirá siendo alcanzar los puestos de clasificación a la Copa Argentina 2022, para lo cual debería terminar entre los 7 de la zona. Hoy ocupa la posición 13, a seis de dicho lugar.



ZONA A



HOY: 15.35hs (tv) Quilmes vs Atlanta, 16.30hs Alvarado vs Estudiantes BA. Lunes 11/10: 16.30hs Dep. Maipú vs Nueva Chicago, 17hs Agropecuario vs Chacarita, 17.10hs (tv) Estudiantes (RC) vs San Martín (T), 21.10hs (tv) Temperley vs Almirante Brown. Martes 12/10: 17.10hs (tv) Tigre vs Mitre (SdE), 21.05 (tv) Gimnasia (Mza) vs Belgrano.



ZONA B



AYER: Güemes 1 – San Telmo 1. HOY: 15hs Tristán Suárez vs Brown (A), 15hs Gimnasia (J) vs Brown (PM), 15.30hs Dep. Morón vs Villa Dálmine, 15.30hs Barracas Central vs Independiente Rivadavia, 16hs Almagro vs Def. de Belgrano. Lunes 11/10: 15.30hs All Boys vs Santamarina, 15.30hs Ferro vs San Martín (SJ).



Las formaciones y síntesis:



INSTITUTO: Jorge Carranza; Leonardo Ferreyra, Hugo Vera Oviedo, Lucas Landa y Rodrigo Mazur (Emiliano Endrizzi); Joaquín Arzura, Nicolás Watson; Gustavo Villarruel (73m Alexis Cuello), Rodrigo Garro y Matías Godoy (73m Alejandro Faurlín); Joaquín Molina (79m Ignacio Huguenet). Suplentes: Lautaro Petruchi, Agustín Gómez, Martín Vera, Nicolás Cavagnero y Martín Comachi. DT: Daniel Jiménez – Claudio Sarría.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Fernando Piñero, Agustín Bravo y Brian Calderara (91m Enzo Avaro); Ayrton Portillo (65m Bautista Tomatis), Facundo Soloa (81m Franco Jominy), Guillermo Funes (81m Alex Luna) y Matías Valdivia; Lautaro Parisi y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Cristian González, Gonzalo Alassia, Marcos Giménez y Facundo Nadalín. DT: Walter Otta.



Gol en el primer tiempo: 32m Joaquín Molina (I).

Goles en el segundo tiempo: 3m Joaquín Molina (I), 10m Cristian Chimino (AR).

Amarillas: Arzura (I); Soloa y Valdivia (AR).



Estadio: Juan Domingo Perón.

Árbitro: Carlos Córdoba.

Asistentes: Federico Cuello y Mariana Dure.

Cuarto árbitro: Luis Martínez.