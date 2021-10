CRAR le ganó a Tilcara en el inicio de la tercera fecha

En el adelanto disputado ayer en nuestra ciudad,, encuentro que abrió ladel certamen deLos dirigidos pory los 14 puntos que tienen en la tabla lo colocan como líder, aguardando lo que suceda en la jornada de hoy con Jockey de Venado Tuerto.El Verde tuvo un comienzo arrollador y se fue al descanso 17-0 gracias a los tries de, más una conversión de. En el complemento, el local no jugó con la intensidad que había tenido en los primeros 40, pero mejoró el manejo y con paciencia aseguró el claro triunfo y el punto bonus.apoyaron en el ingoal rival y Villar sumó otra conversión y un penal para sellar la victoria.En Reserva también ganó el conjunto rafaelino, fue por 45 a 15.Eltuvo a 1 Matías Rocchi, 2 Martín Zegaib y 3 Gastón Zbrun; 4 Franco Davicino y 5 Pedro Rubiolo, 6 Gian Allasino, 7 Manuel Mandrille y 8 Facundo Aimo; 9 Esteban Appo y 10 Pablo Villar; 11 Mateo Villar, 12 Juan N. Imvinkelried (c), 13 Guillermo Brown y 14 Leonardo Sabellotti; 15 Santiago Kerstens.Ingresaron: 56m Juan I. Ghizzoni x Zbrun, 62m Nicolás Gutiérrez x Rocchi, 64m Jonatan Viotti x Zegaib, 66m Santiago Gutman x Davicino, 71m Benjamín Acosta x Brown, 73m Francisco Fuglini x M. Villar, 74m Lautaro Duria x Mandrille, 75m Ignacio Martínez x Appo.CRAR 32 – Tilcara 7.16hs Los Caranchos vs Universitario SF (Agustín Monje), Alma Juniors vs La Salle (Fernando Lauria), Jockey Club Venado Tuerto vs Logaritmo (Silva Suárez).CRAR, 14, puntos; Jockey VT 10, Los Caranchos 5; Tilcara 5; Logaritmo 5; UNI SF 4; Alma Juniors 2; La Salle 0.GER 29 – Estudiantes 10, CRAI 23 vs Jockey Club 19.16hs Santa Fe RC vs Duendes (Emilio Traverso), Universitario R vs Old Resian (Carlos Poggi), Rowing vs Provincial (Federico Loogobardi).GER 15, puntos; Duendes 10; Old Resian 10; Jockey 10; Estudiantes 10; CRAI 5; Santa Fe RC 2; UNI R 1; Rowing 0; Provincial 0.Universitario Santa Fe vs CRAR, Tilcara vs Jockey Venado Tuerto, Logaritmo vs Alma Juniors, La Salle vs Los Caranchos.Estudiantes vs Rowing, Provincial vs Universitario Rosario, Old Resian vs CRAI, Jockey Club vs Santa Fe Rugby Club, Duendes vs Gimnasia y Esgrima.