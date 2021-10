En medio de anuncios positivos, el sector de la nocturnidad solicita previsibilidad

A partir de la 0 hora de este sábado 9 de octubre, discotecas, locales bailables y salones de fiesta están en condiciones legales de "normalizar parcialmente" su actividad para realizar bailes en espacios cerrados hasta un máximo de ocupación del 50% de la superficie y con un tope horario de las 3. El decreto firmado por el gobernador Omar Perotti se difundió el miércoles pasado, pero en Rafaela sorprendió a los pocos empresarios o emprendedores que aún sobreviven en una de las actividades económicas más golpeadas por la pandemia y las restricciones asociadas. Quienes se dedican a la noche plantean la falta de previsibilidad y acompañamiento más allá que ahora, después de más de 21 meses, pueden volver “al ruedo”.

Yamil Diab, quien desde hace años está abocado a la organización de diferentes tipos de fiestas y además viene reclamando acciones referidas a una nocturnidad más cuidada, manifestó: “La verdad es que nos enteramos por los medios y colegas de otras partes del país y la provincia; en Rafaela nos toma por sorpresa por una cuestión de que no tuvimos previsibilidad. Estuve hablando con otros colegas de Santa Fe, Esperanza y Rosario, ellos ya preveían la vuelta y se articuló de otra manera: Nosotros, no somos bolicheros, nosotros tenemos que producir y para eso se requieren otros tiempos; son otros tiempos de contratación de artistas, son otros tiempos para la organización. Igualmente, estamos muy contentos porque ya estamos para volver; estamos articulando todo con el Estado, para que esa vuelta sea ordenada y sea eficiente nuestro regreso. No por la desesperación o la ansiedad de volver a abrir vamos a hacer las cosas; hay que tener muchos aspectos en cuenta”, apuntó.

“Hay un cronograma que era anual, que antes de la pandemia funcionaba y lo teníamos diseñado, es decir, una cantidad de eventos puntuales marcados en el calendario y esos eventos ya se empezaron a organizar, como son por ejemplo las fiestas de navidad y año nuevo. Este receso nos dio la calma para poder planificar otro tipo de eventos, otro tipo de recreación que va más por el lado de la ATP (apto para todo público), que tiene que ver con eventos en vivo, con música, con distintos géneros. En esta cruzada pudimos acordar con la gente del club 9 de Julio para la explotación del salón “Socios Fundadores”, ex Míster Locos. A su vez, también lo hicimos con el club Atlético, donde con la comisión del Autódromo tenemos buenos lazos para lo que es la organización al aire libre”, explicó.



“LAS NUEVAS DISPOSICIONES

NO SON LAS ÓPTIMAS”

Por su parte, Nicolás Rivarossa, otro de los reconocidos empresarios vinculados con el sector de la nocturnidad, señaló: “El decreto demoró en llegar, ya sea a nivel nacional como provincial. Si bien hubo un decreto provincial intermedio que habilitaba la actividad al aire libre, no se tocaba el tema de la parte indoor, lo cual también se demoró. Esto lleva a que después de tanto tiempo, con nuestra estructura un poco desarmada, no estemos preparados para arrancar ya mismo. Necesitamos acomodarnos para brindar el servicio con la misma calidad que prestábamos antes de la pandemia”.

“Las nuevas disposiciones no son las óptimas; hay que trabajar con una capacidad reducida, con algunos controles y algunos recaudos y eso va a hacer que todas las partes involucradas en la nocturnidad deban hacer gala de una paciencia extrema; tanto del lado del empresario, del propietario del local como del cliente que va a tener que entender que la capacidad es reducida y por tanto no siempre se va a poder ingresar", sostuvo Rivarossa. "De alguna manera, va a haber que analizar cómo encontrarle la vuelta para que todos puedan aprovechar este momento; en el caso del Municipio ser lo más coherente posible a la hora de llevar adelante los controles, para que se pueda concretar la actividad sin problemas”, planteó el empresario.

Finalmente, Rivarossa expresó que “este fue el rubro, el sector más complicado y afectado por la pandemia; sabemos que no fue solamente a nivel nacional sino a nivel mundial, pero si o si la vuelta de esto tiene que darse de una manera en la cual, los jóvenes o el cliente pueda aprovechar y disfrutar de un lugar donde se den las condiciones de habilitaciones y condiciones seguras en términos sanitarios, lo que evitará que el cliente termine en una fiesta clandestina o de otro tipo, en las cuales no se tiene ningún tipo de recaudo con respecto a las medidas de seguridad y de salud". "Nosotros en ese caso, contamos con habilitaciones, con el servicio de ambulancias, con seguridad; tenemos además, todo un programa contra incendio de los cuales el resto de los lugares que hoy están trabajando de manera clandestina no lo tienen”, sostuvo.



UNA ORDENANZA DE

NOCTURNIDAD MEJOR

En medio de la pandemia, una de las cuestiones que se venían reclamando pero que a su vez se iba archivando o desplazando por otros temas, era la nocturnidad en Rafaela, donde los actores involucrados no sienten que la actual ordenanza de respuestas al sector.

“La nocturnidad en cierta manera, tiene que estar un poco despegada del sector gastronómico por ejemplo. La nocturnidad en Rafaela nunca fue tomada como sector, nunca fue tomada como industria; siempre fue un negocio más dentro de todo lo que hay para la recreación y la verdad es que a nivel mundial, la nocturnidad es tomada como algo aparte, es un mundo distinto, con reglas de juego diferentes. Nosotros estamos tratando de impulsar junto a Juan Senn, que siempre nos dio mucha atención a los jóvenes, ex funcionarios que hoy están en campaña y también nos dan una mano, una nueva ordenanza, porque hay muchas cosas que no se están cumpliendo. Más allá de la norma en sí, es la regulación, en donde hoy por hoy a la noche la están regulando las mismas personas que regulan un almacén al mediodía o un restaurante”, dijo Yamil Diab.

El organizador de eventos, precisó que “la nueva ordenanza de nocturnidad, debe considerar la prevención de riesgos, para la atención de consumos peligrosos, para tránsito y para muchos otros aspectos. Hay un montón de cosas que no son nuevas, pero que antes se tiraban debajo de la alfombra y ahora, una nueva corriente de jóvenes, de nuevos productores, de nuevos dueños de boliches y bares, no lo están escondiendo y lo quieren tratar. Me parece que estaría bueno revisarla entre todos y fundamentalmente, tener dentro del Estado alguien que regule la nocturnidad con competencias para la nocturnidad”.