“Perotti tiene que dejar de discriminar", dijo Pinotti

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dio sanción definitiva este jueves a la ley a través de la cual se autoriza en forma excepcional a municipios y comunas a afectar hasta el 50% del destino de los ingresos del Fondo de Obras Menores (Ley Nº 12.385) para ser aplicados en gastos corrientes.

Al término de la sesión, el diputado Pablo Pinotti (Socialistas - FPCyS) destacó: “El Fondo de Obras Menores es una herramienta que por ley permite a los municipios y comunas adquirir equipamientos, rodados o construir obras. Pero, dada la situación por la que estamos atravesando, es muy necesaria esta modificación para poder de esta manera hacer frente a los gastos que deben afrontar diariamente”. Y destacó: “Esto se da sobre todo ante la ausencia del gobierno provincial y nacional que no acompañan a los gobiernos locales en plena crisis, con un año y medio de pandemia y con una actividad económica que viene cayendo”.

Pinotti, que fue subsecretario de Municipios y Comunas durante la gestión de Miguel Lifschitz, realizó una descripción de la situación en la que detalló: “Hay presidentes comunales e intendentes que son buenos administrados y que con sus propios recursos pueden hacer muchas cosas. Pero es muy notoria la falta de presencia de una provincia. Y esto es fundamental. Los recursos, en términos tributarios, son acumulados por los gobiernos provinciales y nacionales. Los municipios y comunas quedan con una porción muy pequeña. Entonces, para hacer una obra de gran envergadura necesitan financiamiento. Y hoy se están manejando con sus propios recursos para hacer frente a todos los gastos que deben afrontar”.

Por todo esto, “el gobierno de la provincia tendría que estar más cerca y no discriminar. Es decir, no priorizar a los gobiernos de su mismo partido y olvidarse de los otros. Detrás de cada comuna viven santafesinos que necesitan del Estado”, cerró.



PULLARO TAMBIÉN

El diputado provincial por la UCR, Maximiliano Pullaro, también cuestionó al gobierno de Omar Perotti por una "distribución discrecional" de los fondos para municipios y comunas. El dirigente se reunió con los senadores del Frente Progresista, Felipe Michlig, Lisandro Enrico, el diputado Fabián Bastia, la secretaria General del Comité Provincial del radicalismo, Victoria Tejeda y el titular del Foro de Intendentes Radicales de Santa Fe, Horacio Ciancio (San Jerónimo Sud) para "analizar la preocupante situación de municipios y comunas". En este sentido, expresó en su cuenta de Twitter que "el modo discrecional en que el gobierno de @OmarPerotti distribuye los fondos a las localidades de la Provincia castiga a los santafesinos y asfixia a las gestiones que no son de su partido".

"Municipios y comunas pagan con sus fondos gastos que son responsabilidad de la Provincia sin tener respuestas ante los reclamos. El Fondo que por Ley les corresponde no puede ser usado para adoctrinar según el parecer del Ejecutivo provincial" disparó Pullaro.