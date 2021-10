"Hotel Transylvania: Transformania" confirmó su estreno por Amazon Prime Video

"Hotel Transylvania: Transformania" confirmó su fecha de estreno por Amazon Prime Video, que obtuvo los derechos de la historia de Sony Pictures Animation, acerca de un grupo de criaturas fantásticas de terror que conviven en un hotel construido por Drácula (Brian Hull) para su supervivencia.La cuarta y última parte de la franquicia es dirigida por Derek Drymon ("Monster Pets", un corto de la franquicia) y Jennifer Luska, y llegará en 14 de enero directamente en la plataforma streaming continuando la historia que se estrenó su primera cinta en 2012, logrando recaudar desde entonces más de $1.300 millones de dólares."El éxito de la franquicia de ‘Hotel Transylvania’ a lo largo de los años habla por sí mismo", expresó a través de un comunicado de prensa con este medio, Jennifer Salke, directora de Amazon Studios."Las audiencias en todo el mundo se han enamorado con las películas creadas por Genndy Tartakovsky y la más reciente entrega es el final perfecto a un viaje increíble. No podríamos estar más emocionados de trabajar con Sony, Genndy, Jennifer Kluska, Derek Drymon, Selena Gomez y el talentoso equipo de producción para entregar esta divertida y conmovedora película para nuestros clientes a inicios del próximo año", añadió.En busca de la aceptación de su suegro, Johnny (Andy Samberg) es seducido por la propuesta de Van Helsing (Jim Gaffigan), de convertirlo en humano utilizando su disparatada invención que llama el "Rayo Monstrificador".Y como todo deseo, tiene su precio o consecuencias: Johnny no será el único en cambiar su forma sino que tanto Drácula, como sus amigos se transformarán en humanos. Así el conde no sólo experimentará que los efectos del sol no son mortales para su piel en este nuevo cuerpo, sino la empatía necesaria para comprender a Johnny."Estas películas han emocionado audiencias y sentado las bases de muchos artistas que trabajan en la animación por computadora, y ahora la saga familiar de Drácula y su hija Mavis, su yerno Johnny y sus mejores amigos monstruos llega a su fin. Estamos emocionados de trabajar con Amazon para llevar esta película a las familias de todo el mundo", expresó por su parte, Kristine Belson, presidenta de Sony Pictures Animation.El creador de la franquicia Genndy Tartakovsky regresa como uno de los guionistas y productores ejecutivos, junto -como dijimos- a Selena que además de productora ejecutiva presta su voz para Mavis.