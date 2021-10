Llega la esperada quinta temporada de "Young Sheldon"

BUENOS AIRES, 8 (TÉLAM). - La quinta temporada de "Young Sheldon", spin-off de la popular sitcom "The Big Bang Theory", que narra la infancia del querible e insoportablemente brillante Sheldon Cooper, estrenará el próximo lunes 25 de octubre, a las 21:35 h, por la pantalla de Warner Channel.La comedia, creada al igual que su antecesora por el guionista Chuck Lorre y que cuenta entre sus productores ejecutivos con Jim Parsons -el mismísimo Sheldon de "The Big..."-, volverá a la televisión en Argentina luego de la emisión de su cuarta entrega, que encontró al joven protagonista, encarnado por Iain Armitage, iniciando su precoz camino en la universidad, que por supuesto no estuvo libre de complicaciones..Es que la honestidad brutal del superdotado niño de 11 años, sumada a su inmadurez física y emocional para un entorno de jóvenes adultos, hacen difícil la vida a quienes se cruzan en su camino.En ese sentido, la trama retomará también los conflictos hogareños e íntimos surgidos entre sus padres producto de las presiones por intentar darle lo mejor a su niño prodigio, mientras lidian con la crianza de su hermana gemela, Missy (Raegan Revord), y de su hijo mayor, Georgie (Montana Jordan).En la historia narrada en esta serie, la familia, que vive en la tradicional y ficticia localidad de Medford, en el estado de Texas, deberá enfrentar -con altas dosis de cariño y paciencia- los desafíos de un Sheldon cada vez más obsesivo, caprichoso y muchas veces sobrador y socialmente incómodo.En ese sentido, los pasos de comedia de la serie repiten el exitoso esquema de la original, concluida en 2019 pasado tras 12 temporadas, en las que el Cooper adulto no sólo da que hablar por sí mismo sino que evoluciona a través de su entorno, en ambos casos compuesto por un abanico de personajes que oscilan entre el amor y el odio.El elenco de "Young Sheldon" se completa con la participación de Zoe Perry como la madre del protagonista, Mary; Lance Barber como George, su padre; y Annie Potts como Meemaw, su adorada abuela.