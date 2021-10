En el Soltermam, un clásico especial

La definición del torneo Apertura dedese puso emocionante. El líder es Argentino Quilmes, con 31 puntos, pero ahí nomás viene 9 de Julio, con 30. Los ‘Julienses’ fueron prácticamente líderes durante todo el certamen pero el traspié sufrido en cancha del Cervecero y la derrota en Los Nogales, le permitieron al conjunto de Barrio Italia subirse a lo más alto de las posiciones y ahora todo depende de sí mismo. El domingo, los dirigidos por Hugo Togni, tendrá el clásico de las ´vías’ en cancha de Sportivo Norte.Este viernes, el León también tendrá un partido muy especial recibiendo en el estadio Germán Soltermam al clásico de toda la vida: Atlético de Rafaela.Unión de Sunchales 3 (21m PT Kevin Allassia, 33m PT Lucas Cristaldo y 37m PT Francisco Filippi) – Talleres de María Juana 0.18.00hs (Reservas 16.30hs) 9 de Julio vs Atlético de Rafaela (Darío Suárez), 19.00hs (Reservas 17.30hs) Brown San Vicente vs Ferrocarril del Estado (Guillermo Vacarone), 21.30hs (Reservas 20hs) Florida de Clucellas vs Ben Hur (Franco Ceballos), Deportivo Aldao vs Deportivo Ramona (Leandro Aragno).16.00hs (Reservas 14.30h) Sportivo Norte vs Argentino Quilmes, Peñarol vs Bochófilo Bochazo, Deportivo Tacural vs Deportivo Libertad.Argentino Quilmes 31, puntos; 9 de Julio 30; Deportivo Libertad 23; Ben Hur 22; Ferrocarril del Estado 22; Dep. Tacural 21; Atlético de Rafaela 19; Brown de San Vicente 16; Peñarol 16; Sportivo Norte 14; Dep. Aldao 14; Dep. Ramona 12; Unión de Sunchales 11; Bochófilo Bochazo 11; Talleres María Juana 8; Florida de Clucellas 6.Este viernes se jugarán algunos adelantos de la novena fecha del torneo Apertura de la Primera B, la cual se completará el domingo.21.00hs (Reservas 19.30h) Moreno de Lehmann vs Sp. Roca (Sergio Romero), Independiente Ataliva vs Sportivo Aureliense (Mauro Cardozo). 21.30hs (Reservas 20hs) San Isidro vs Belgrano (Angelo Trucco), si se aprueban las luces.a las 15.30hs (Reservas 14hs) Tiro Federal vs Argentino Humberto; 16.00hs (Reservas 14.30hs): Bella Italia vs Arg. Vila. Libre: Independiente San Cristóbal.Ind. San Cristóbal 20, puntos; Vila 14; Dep. Bella Italia 13; Roca 12; Ataliva 10; Tiro Federal 9; Moreno 9; Aureliense 8; San Isidro 8; Arg. Humberto 6; Belgrano 0.15.30hs (Reservas 14hs) Dep. Susana vs Zenón Pereyra (Sebastián Garetto), 16.30hs (Reservas 15hs) Sp. Libertad EC vs San Martín (José Domínguez).a las 16hs (Reserva 14.30hs): Sp. Santa Clara vs Dep. Josefina, Atlético Esmeralda vs Atlético María Juana, Defensores de Frontera vs La Hidráulica. Libre: Juventud Unida Villa San José.Atlético (MJ) 19, puntos; La Hidráulica 18; Sp. Santa Clara 17; Juventud Unida 13; Libertad (EC) 10; Atl. Esmeralda 9; Zenón Pereyra 7; Dep. Susana 7; Def. de Frontera 5; Dep. Josefina 5; San Martín 3.