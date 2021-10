Unión se enfrenta a Platense

SANTA FE, 8 (NA). - Unión de Santa Fe, que tendrá el debut del entrenador Gustavo Munúa, se enfrentará este viernes a Platense en el partido con el cual comenzará la decimoquinta jornada de la Liga Profesional de Fútbol.El encuentro se disputará desde las 14:30 en el estadio 15 de Abril, será arbitrado por Pablo Dóvalo, quien estará asistido por Mariano Rossetti y Gisela Bosso, e irá televisado en directo por las señales deportivas de cable Fox Sports Premium y TNT Sports.Unión viene de vencer por 2 a 1 a Aldosivi en Mar del Plata y el debutante Munúa no haría variantes, por lo cual saldrían a la cancha los mismos once que comenzaron jugando en la ciudad balnearia.Por su lado, Platense igualó sin goles como local frente a Patronato de Paraná y, tras un interinato de dos partidos, Claudio Ariel Spontón fue ratificado en el cargo, es decir que deja su cargo al frente de la Reserva.16.45hs Central Córdoba vs Huracán, 19hs Estudiantes vs Central, 21.15hs Newell's vs Vélez.13.30hs Argentinos vs Defensa, 13.30hs Sarmiento vs Aldosivi, 15.45hs Patronato vs Racing, 18hs Banfield vs River, 20.15hs Boca vs Lanús.14.30hs Arsenal vs Godoy Cruz, 16.45hs San Lorenzo vs Colón, 19hs Independiente vs Gimnasia, 21.15hs Talleres vs Atlético Tucumán.River 30, puntos; Talleres 29; Lanús 26; Estudiantes 25; Independiente 23; Vélez 21; Godoy Cruz 21; Argentinos 21; Boca 21; Colón 20; Racing 19; Huracán 19; Defensa y Justicia 18; Unión 18; San Lorenzo 17; Gimnasia 17; Rosario Central 16; Sarmiento de Junín 16; Newell's 16; Atlético Tucumán 16; Patronato 15; Banfield 14; Platense 13; Aldosivi 13; Central Córdoba 11; Arsenal 11.Sebastián Moyano; Federico Vera, Dylan Gissi, Emanuel Britez, Claudio Corvalán; Enzo Roldán, Juan Nardoni, Mauro Pittón, Gastón González; Mauro Luna Diale y Fernando Márquez. DT: Gustavo Munúa.Luis Ojeda; Augusto Schott, Nahuel Iribarren, Luciano Recalde, Facundo Cardozo; Franco Baldassarra, Iván Gómez, Hernán Lamberti, Gastón Gerzel; Facundo Curuchet y Brian Mansilla. DT: Claudio Spontón.