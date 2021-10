Argentina no aprovechó las que tuvo y empató 0-0 con Paraguay

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La Selección argentina careció anoche de la efectividad que mostró en sus últimas presentaciones y en la reciente conquista de la Copa América al igualar 0-0 frente a Paraguay en Asunción como visitante, resultado que igualmente le permitió mantener la ventaja sobre su rival en la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Con un Lionel Messi de intermitencias, la Albiceleste no encontró la manera de poder romper el muro que significó el arquero Antony Silva, la figura de la calurosa y húmeda noche en el estadio "Defensores del Chaco" de la capital paraguaya, que tuvo hasta 17 mil personas en las tribunas, aunque por las imágenes poco se respeto el distanciamiento social y los barbijos.

Lo cierto es que el invicto de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina se estiró a 23 partidos, el más alto vigente en la actualidad luego de la derrota de Italia (37) el miércoles frente a España por las semifinales de la Liga de las Naciones.

El empate le permitió a la Selección argentina llegar a 19 puntos y mantenerse como escolta del líder Brasil, aunque lo más importante es que mantuvo los siete de distancia con Paraguay, que actualmente está en el quinto puesto, designado para el repechaje para llegar al Mundial. .

El próximo domingo, a partir de las 20:30 en el estadio "Monumental", será la próxima presentación de la Argentina, frente a Uruguay.



Al cierre de nuestra edición jugaban: Venezuela vs Brasil (1-1), Ecuador vs Bolivia (3-0), Perú vs Chile (0-0).



PRÓXIMA FECHA (domingo 10/10): 17 hs. Bolivia vs Perú, 17.30 hs. Venezuela vs Ecuador, 18.00 hs. Colombia vs Brasil, 20.30 hs. Argentina vs Uruguay, 21.00 hs. Chile vs Paraguay.



Paraguay 0 - Argentina 0



Estadio: Defensores de Chaco (Asunción).

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).



Paraguay: Antony Silva; Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Santiago Arzamendia (73m R. Sánchez); Jorge Morel (62m Cardozo), Mathías Villasanti (87m Balbuena), Junior Alonso; Miguel Almirón, Ángel Romero (87m Escobar) y Antonio Sanabria (73m C. González). DT: Eduardo Berizzo.



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña (55m Tagliafico); Rodrigo De Paul (66m A. Gómez), Leandro Paredes, Giovani Lo Celso (75m N. González); Ángel Di María (66m G. Rodríguez), Joaquín Correa (75m J. Álvarez) y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.



Goles: no hubo.