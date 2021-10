CRAR quiere un nuevo triunfo

El Círculo Rafaelino de Rugby recibirá este viernes a Tilcara de Paraná, en uno de los encuentros adelantados correspondientes a la tercera fecha del torneo de Primera División del Torneo Regional del Litoral. El partido se disputará en el predio de la ruta 70 a partir de las 16, con el arbitraje de Exequiel Adrover. Previamente, a las 14.15, jugarán las reservas con el contralor de Juan Pablo Ferino.El equipo dirigido por Enrique López Durando se encuentra invicto y segundo a un punto de Jockey de Venado Tuerto, al cabo de las dos fechas disputadas, donde derrotó a Alma Juniors en Esperanza y a Los Caranchos, en Rafaela.Tilcara solamente pudo disputar un encuentro, ya que en la jornada inaugural tuvo un caso de covid que por reglamento le impidió presentarse. Luego se impuso a Logaritmo como local.En el Dos Orillas de Mayores se enfrentaron en Rafaela, con lo cual hay un antecedente cercano. Fue triunfo de Tilcara por 29 a 24. Para el viernes también está previsto Alma Juniors vs. La Salle (Fernando Lauría), y el sábado completarán, desde las 16, Los Caranchos vs. Universitario de Santa Fe (Agustín Monje); y Jockey de Venado Tuerto vs. Logaritmo (Silva Suárez).La formación del equipo Verde ante los entrerrianos será con: 1 Matías Rocchi, 2 Martín Zegaib y 3 Gastón Zbrun; 4 Franco Davicino y 5 Pedro Rubiolo; 6 Gian Allasino, 7 Manuel Mandrile y 8 Facundo Aimo; 9 Esteban Appo y 10 Pablo Villar; 11 Mateo Villar, 12 Juan N. Imvinkelried (c), 13 Guillermo Brown, 14 Leonardo Sabellotti; 15 Santiago Kerstens.TAMBIEN LAS JUVENILESDel mismo modo, adelantarán las divisiones juveniles que disputan el Torneo Dos Orillas organizado por las Uniones Santafesina y Entrerriana. Este viernes CRAR estará recibiendo a Estudiantes de Paraná; a las 11 en M15 y M16 (Federico Burkwardt el árbitro); 12.30 en M17 (Darío Botta), y M19 (Federico González).