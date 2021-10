Serán 17 clubes los que jugarán la Liga Provincial

La Federación Santafesina de básquetbol confirmó los participantes para la nueva edición de la Liga Provincial de mayores masculina. Mientras se definen los últimos detalles de fecha de inicio y partido inaugural, así como formato final de competencia, se conocieron los elencos que competirán por el título de campeón santafesino en esta temporada.Como se había conocido, Ben Hur y Unión de Sunchales serán los dos representantes de la Asociación Rafaelina en el torneo, que tuvo una merma pronunciada de inscriptos en relación a la edición 2019/20, debido a las secuelas de la crisis por el Covid que afectó a muchos clubes, y también a que ya no hay certezas del apoyo provincial como en anteriores ediciones.Estos serán los participantes: Trebolense de El Trébol, Americano de Carlos Pellegrini, Atlético Sastre, Brown de San Vicente, Ben Hur de Rafaela, Unión de Sunchales, Olimpia de Venado Tuerto, Atenas de Venado Tuerto, Firmat FBC, Argentino de Firmat, Gimnasia de Santa Fe, Almagro de Esperanza, Huracán de San Javier, Unión de Avellaneda, Racing de San Cristóbal, San Lorenzo de Tostado y Atlético Tostado.FEMENINO LOCALEste miércoles comenzó a jugarse la séptima fecha del torneo Oficial Femenino de primera división de la ARB con la victoria de Ben Hur como local ante Unión de Sunchales, por un contundente 67 a 28. De esta manera la BH mantiene el invicto en el certamen.El miércoles 13 de octubre completarán Independiente de Ataliva y Libertad de Sunchales.JUEGA EL U13 DE BHEste domingo, por la Zona “C” del Federativo U13 de clubes, Ben Hur disputará la segunda fase del certamen provincial en el Coliseo del Sur. Los dos primeros de cada grupo clasificarán a la siguiente instancia.10hs Ben Hur vs Banco de Santa Fe; 14:30hs Unión de Sunchales vs Banco de Santa Fe y 18:30hs Ben Hur vs Unión de Sunchales.