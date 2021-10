Sobreseyeron a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 8 resolvió ayer por unanimidad sobreseer a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros procesados en la causa que investigaba la firma del Memorándum con Irán como posible acto de encubrimiento del atentado a la AMIA.

El tribunal integrado por los jueces María Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y José Michilini, sobreseyó también al actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y al senador Oscar Parrilli, en una medida que alcanzó además al fallecido ex canciller Héctor Timerman.

Los jueces analizaron los argumentos de las partes y, ante la prueba expuesta en las audiencias orales y públicas concluyeron que "el Memorandum de entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito".

Asimismo, la resolución incluyó a Eduardo Alberto Zuain, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.

El ministro de Justicia, Martín Soria, celebró el fallo que sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a todos los imputados en la causa por el Memorándum con Irán y, con críticas a la gestión anterior, afirmó que "las mentiras se caen y se hace justicia". "Memorándum con Irán: cuando los fallos los hacen los jueces y no los compañeros de tenis o los amigos de un Presidente... las mentiras se caen y se hace Justicia!", expresó el funcionario nacional en su cuenta de la red social.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y distintos referentes del kirchnerismo también destacaron el sobreseimiento de todos los imputados. "El TOF 8 sobreseyó a todos y terminó con la causa del Memorandum con Irán, sentenciando que no fue un delito, mencionando expresamente que no están afectados el buen nombre y honor de mi amigo Héctor Timerman, que murió perseguido, atormentado y sin justicia por este invento", resaltó Fernández en Twitter.

El Tribunal cerró así por inexistencia de delito la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum, una decisión que podrá ser revisada en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal si es apelada por la fiscalía o las querellas de DAIA y Familiares de Víctimas del atentado.