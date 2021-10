El Gobierno duplicará las asignaciones familiares

El presidente Alberto Fernández anunció ayer un "complemento mensual para el salario familiar a partir de octubre", con el objetivo de "reconstruir y recuperar el poder adquisitivo" de los salarios, en una medida que beneficiará a unos dos millones de trabajadores.

"Sabemos que las familias de las trabajadoras y trabajadores registrados de Argentina deben mejorar sus ingresos. Por eso, hemos decretado un complemento mensual para el salario familiar a partir de octubre", indicó Fernández en su cuenta de Twitter.

Según indicó Presidencia, en el caso de los trabajadores con ingresos familiares de hasta 78.454 pesos y monotributistas de las categorías A, B o C, el complemento será de 5.063 pesos, que se sumará a lo que recibe ese hogar por cada niño, niña y adolescente.

En tanto, para los trabajadores con ingresos familiares de entre 78.454,01 y 115.062 pesos, y monotributistas de la categoría D, el complemento será de 3.415 pesos.

Según las estimaciones de la ANSeS, la medida "va a cubrir 3,2 millones de niños, niñas y adolescentes, es decir al 89% de los que reciben salario familiar".

Con el nuevo complemento, una familia (o un titular) con dos hijos o hijas que actualmente recibe 10.126 pesos de salario familiar obtendrá en octubre 20.252 pesos, mientras que en el caso de los que reciben 6.830 pesos en concepto de salario familiar pasarán a percibir 13.660 pesos.

En su publicación, el jefe de Estado puntualizó: "Esta medida tiene que ver con el compromiso que tomamos con las y los argentinos de reconstruir y recuperar el poder adquisitivo de sus salarios".

"Con esta decisión, a partir de octubre, vamos a beneficiar a más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores argentinos y más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes", subrayó el Presidente.

Además, Fernández dijo tener "en claro cuáles son los problemas y las urgencias" de los argentinos, y agregó: "Este complemento se trata de una medida progresiva que se pagará mes a mes".

En ese sentido, puntualizó que el complemento "irá siendo superada hasta que los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras recuperen su poder adquisitivo". "Gobernar es escuchar", sostuvo el Presidente, en un hilo de Twitter que acompañó junto a un video en el que se lo puede ver dialogando con la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, la funcionaria nacional precisó: "Esto no tiene que ver con un calendario electoral sino con lo que venimos a hacer como gobierno, que es que los trabajadores y trabajadoras de la Argentina vivan todos los días un poquito mejor".

La titular de la ANSeS explicó que la suba no alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), y amplió: "La AUH es otra asignación que también está prevista por el Estado, pero que ya tiene un complemento que se llama tarjeta Alimentar". "Lo que estamos haciendo ahora es ocuparnos de esos trabajadores asalariados que tienen trabajo y reciben todos los meses su asignación familiar", manifestó.

Además, Raverta indicó que la suma que cobran los trabajadores por sus hijos será actualizada de acuerdo a la fórmula de reajuste de haberes "hasta que recuperen el poder de compra que tenían". "Es mensualizada la inversión, por lo tanto va cambiando en la medida que impacte la fórmula de movilidad que es otro el número de la inversión que hace el Estado. Estamos hablando de unos 14 mil millones de pesos", indicó. (NA)