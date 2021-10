En el Aula Magna del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, se llevó a cabo ayer una conferencia de prensa por parte del equipo de salud para hablar sobre la baja de internados por COVID, la suma de cardiología infantil en el personal del hospital, el aumento de la realización de mamá grafías y la vacunación de menores de 17 años con o sin comorbilidades, entre otros. “Después de una larga lucha y unos días ya sin rafaelinos positivos por COVID-19 internados en el Hospital, no estamos de festejo, pero da una gran satisfacción no tener hoy pacientes internados. Es un momento importante para destacar la labor del personal de adentro del hospital como el de afuera, que ha llevado esto adelante. Es importante también destacar la actitud de la comunidad que acompaño y nos permitió llegar a esta situación”; resaltó el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Diego Lanzotti. “El hospital sigue manteniendo las estructuras desarrolladas para la atención de los pacientes. Hoy, se ha incrementado al 100% la cantidad de consultas e internados por otras patologías, y estas estructuras, más los recursos humanos entrenados durante la pandemia, nos permiten dar respuestas a las personas que postergaron la atención médica y diferentes estudios ante la llegada del COVID”.



MÁS MAMOGRAFÍAS

La doctora Ivana Kreig, contó que “en el mes de octubre, debido a la “Lucha contra el cáncer de mama”, gracias a la colaboración de la cooperadora y a la Municipalidad de Rafaela que nos ayudan a tener más personal para realizar mayor cantidad de estudios, vamos a tener una nueva línea telefónica por medio de whatsapp donde las pacientes van a poder sacar el turno. “Se podrá venir por ventanilla o hacerlo directamente a través del número de whatsapp. No necesariamente tienen que tener el pedido del médico, sino que aquella mujer, a partir de los 40 años, sin antecedentes de cáncer de mama, que quiera realizarse un control porque nunca lo hizo o hace tiempo que no lo hace, lo puede hacer pidiendo turno para mamografía. Se debe enviar un whatsapp al 3492-392741, dejar su nombre, apellido, DNI y un número de contacto. Todos los días va a haber una secretaria entre las 12:00 y las 14:00 que se va a dedicar a responder los mensajes y a dar los turnos correspondientes”. De esta forma, “se duplica el número que estamos haciendo hoy. En promedio haríamos unas 50, y si podemos, más. También estamos viendo la posibilidad de que se agreguen los días sábados”; cerró la médica.



CARDIÓLOGA INFANTIL

Por su parte, la jefa de Servicio de Neonatalogia, la doctora Ana Zanetti, explicó: “Incorporamos una pediatra especializada en cardiología infantil. La doctora Rocchia se formó en la provincia de Córdoba, en el hospital de niños de esa ciudad. Viene con una historia de seis años de formación y se sumó a nuestro equipo de trabajo desde el día de ayer, tanto para la atención de los niños como los pacientes pediátricos ambulatorios". “Era una deuda importante para la ciudad contar con un cardiólogo infantil, que nos facilita no tener que trasladar y derivar niños que a lo mejor se pueden tratar acá, o en su defecto, una detección precoz de alguna cardiopatía grave que se pueda resolver de manera más rápida y oportuna”.



VACUNACIÓN

“Este martes se inició la inoculación a menores de 17 años sin comorbilidades con la vacuna de Pfizer. Son 969 adolescentes los que recibieron su vacuna entre martes y miércoles. Es una muy buena noticia”; destacó el subsecretario de Salud, Martín Racca. “Instamos a la población a inscribirse, porque es importante que todos estemos vacunados para seguir con estas buenas noticias. La manera de llegar a la vacuna es inscribiéndose. El proceso es como el que se viene desarrollando desde un primer momento. En la página de la Provincia se inscriben, con número de documento, de trámite y esperamos que nos convoquen”. Además, “la semana que viene comenzaremos con la vacuna Sinopharm en menores de 12 años que presenten comorbilidades, como lo hicimos en los menores de 17 años hace varias semanas con la vacuna Moderna. Las personas que tengan niños menores de 12 años con alguna comorbilidad, lo pueden inscribir y les va a llegar el turno”; contó Racca. “En Rafaela pusimos 160 mil dosis y los números están a la vista. El Hospital no tiene ningún internado y en la jornada de ayer no hubo casos. Esto es por el trabajo que se hizo incansablemente desde diciembre a la fecha, con lluvia, con frío, con calor; y sobre todo con la voluntad de los rafaelinos y rafaelinas que se inscribieron para su vacuna y le agradecemos por eso”. Asimismo, el Subsecretario de Salud, se refirió al operativo de vacunación con CanSino: “Hoy vamos a salir con esta vacuna que es una única dosis y se encuentra diagramada para situaciones de inaccesibilidad. En Rafaela no hay obstáculos grandes, porque el vacunatorio está en un lugar que todo el mundo conoce, hay distancias cortas. De todas maneras, vamos a salir al territorio casa por casa, identificando situaciones de vulnerabilidad y ofrecerle la posibilidad de vacunarse con CanSino que es única dosis. Es para mayores de 18 años”.



HOSPITAL PROCURADOR

El responsable del SIES 107, Emilio Scarinci, se refirió a las capacitaciones del CUDAIO: “Desde hace un tiempo se viene trabajando junto con la institución y en los últimos días se realizó un primer encuentro de capacitación de los diferentes servicios del hospital, incluso estructuras externas al hospital, a fin de ir diagramando un proyecto interesante y ambicioso que es transformar al Hospital “Doctor Jaime Ferré” en un hospital donante”. Es decir, “consiste en desarrollar un servicio dentro del hospital que se aboque a la procuración de órganos y tejidos, facilitando el aumento en el volumen de donaciones. Hoy en día, en la provincia de Santa Fe, hay más de 500 personas en lista de espera para trasplante y son más de seis mil en el país”; agregó. “Hace 20 años atrás, la Argentina contaba con tres donantes por millón de habitantes y hoy estamos alrededor de diez o más donantes por millón de habitantes. Hay que trabajar para continuar aumentando la tasa de donaciones, pensando que por cada donante se pueden salvar hasta ocho vidas. El proyecto apunta a mejorar todo el proceso que va desde la detección de aquel paciente con lesiones severas en condición de ser donante, hasta la ablación misma”; finalizó Scarinci.